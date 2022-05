Prinţul Charles i-a lăudat pe români pentru ajutorul dat ucrainenilor: „Reacţia României a fost remarcabilă”

Prinţul de Wales a lăudat România în contextul războiului din Ucraina, catalogând reacția țării noastre față de ucraineni ca fiind „remarcabilă”. Moștenitorul coroanei britanice a mai spus că acest conflict este „o tragedie de proporţii imense”.

Moştenitorul Coroanei britanice a fost prezent luni la Sibiu, unde a participat la lansarea celui mai mare proiect de reîmpădurire din Europa.

„Această conferinţă are loc în timp ce peste graniţă, teritoriul Ucrainei este invadat. Am văzut cu ochii mei că reacţia României a fost remarcabilă, atât în ceea ce priveşte umanitatea, cât şi imensa generozitate. Gândurile mele se îndreaptă către toţi ucrainenii şi mă rog pentru ei şi sunt mândru că organizaţiile cu care am colaborat ani de zile au făcut mari eforturi pentru a oferi sprijin. Este o tragedie de proporţii imense, faptul că suntem martori la atâta moarte, distrugere şi suferinţă, când de fapt ar trebui să lucrăm alături pentru a contracara cea mai mare urgenţă planetară cu care s-a confruntat lumea”, a arătat Prinţul Charles, potrivit Agerpres.

Alteţa Sa Regală a adăugat că impactul economic al crizei din Ucraina nu face decât să exacerbeze „criza climatică şi legată de biodiversitate”.

„Le-am face viitoarelor generaţii cel mai mare deserviciu, dacă nu am răspunde provocărilor globale pe care acest război le-a arătat. Asta înseamnă să investim acum în sisteme care permit alimente şi energie sustenabile şi care protejează capitalul nostru natural”, a precizat Prinţul de Wales.

Editor : B.P.