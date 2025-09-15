PRO FM dă startul sezonului de toamnă cu programe fresh, voci-surpriză și reveniri spectaculoase

Luni, 15 septembrie, PRO FM a deschis oficial noul sezon cu o grilă reinventată și o echipă de DJ gata să ridice volumul și să răspândească buna dispoziție pe frecvențe. Pe ascultători îi așteaptă formate dinamice, combinații neașteptate de voci și un ton super conectat la spiritul generației de azi - exact ce trebuie pentru ca ziua să aibă beat-ul potrivit.

Noutatea acestei toamne este show-ul de după-amiază, difuzat de luni până vineri, între 16:00 și 19:00, unde Liza Sabău și Cucu formează un duo cu energie specială. Liza intră în emisie cu naturalețea și spontaneitatea care o definesc, dar și cu talentul de a transforma întâmplările de zi cu zi în momente savuroase On Air.

„La radio mă simt ca acasă. Râd mult și spun lucrurilor pe nume, am și reguli, normal, dar mai scap și câte-o vorbă „acceptabilă de mamă”. Sunt o mamă normală, ce trăiesc, aia povestesc. Cum râd acasă, râd și aici. Ce mă enervează acasă, mă enervează și aici — doar că dau mai pe silent microfonul. Și da, sunt mama aia care se bucură de muzică, de glume (mai ales de cele pe seama mea) și de momentele mici. Nu sunt singură, ceea ce pentru mine e ideal. Fac echipă cu domnișorul Cucu, iar de partea fresh se ocupă el. O să am grijă să ne țină la curent cu toate poveștile din oraș și nu numai. Eu, dacă am un rol la PRO FM, e acesta: să dau cu love și să fac după-amiaza mai ușoară.”, a împărtășit Liza.

Partenerul ideal de microfon este Cucu, pe numele real, Horațiu Adrian Cuc. Prin carisma, umorul său molipsitor și o vastă experiență în entertainment, completează perfect dinamica emisiunii. Împreună, cei doi promit să devină highlight-ul după-amiezilor.

„Mă bucur enorm să revin la radio, mai ales aici, la PRO FM. Partea cea mai tare e că îi cunosc pe toți colegii de mult timp, așa că integrarea mea în colectiv e super naturală! Dar cel mai important este că voi face echipă cu Liza — și asta înseamnă povești faine, caterincă, jocuri și ocazia perfectă de a învăța și mai mult radio de la ea. Sunt convins că o să avem cele mai frumoase după-amiezi de acum încolo!”, a spus Cucu.

WTF cu Bianca, Bodonea și Bogdan, matinalul PRO FM, rămâne o ancoră puternică în grila postului radio. Bianca Purcărea, Ionuț Bodonea și Bogdan Ciudoiu au revenit deja din vacanță în urmă cu două săptămâni, ”mai reali și mai umani”, mai aproape de subiectele zilei, pe care le abordează firesc, cu aceeași chimie și notă de amuzament cu care și-au obișnuit fanii.

Noua grilă îi readuce în FM și pe unii dintre cei mai iubiți DJ ai stației:

• Venger, cunoscut pentru atitudinea fresh și nonconformistă, propune un show care îmbină cultura pop, muzica actuală și interacțiunea directă cu publicul, în fiecare zi, între 10:00 și 13:00;

• Miruna, influencerul cu voce caldă și empatică din miezul zilei, dezvăluie tot ce e în trend, de luni până vineri, de la 13:00 la 16:00. Cu un vibe pozitiv și multă autenticitate, emisiunea ei este pauza perfectă în mijlocul agitației cotidiene;

• Fereșteanu, figură emblematică în peisajul PRO FM, vine de la 19:00 până la 22:00, cu observații smart, analize din lumea showbiz-ului, toate în stilul inconfundabil, dar și cu discuții lejere alături de comunitatea sa din ON-AIR și din online;

• Florin Goldic și Mircea Ivan își împart orele din zilele de weekend și livrează mixul perfect de informații hot și piese de top. Diminețile de sâmbătă și duminică îi aparțin lui Florin, începând cu ora 07:00, iar de la 10:00, Mircea duce mai departe ritmul, ținându-le companie ascultătorilor până la 12:00.

“Schimbările din această toamnă vin dintr-o nevoie firească de a ține pasul cu generația pentru care radioul trebuie să fie mai mult decât muzică: o experiență. Am construit noua grilă cu gândul la autenticitate, la energia care se simte real dincolo de boxe și la dorința ascultătorilor de a regăsi în vocea DJ-ilor un prieten apropiat. Ne dorim programe dinamice, clare, cu identitate puternică și voci care aduc fiecare un stil diferit, dar unite de aceeași energie PRO FM. Este un pas natural în evoluția noastră, prin care vrem să consolidăm relația cu comunitatea și să rămânem relevanți pentru un public tânăr, activ și conectat”, a declarat Manuel Dinculescu, director de programe PRO FM.

PRO FM continuă să fie radioul deschis către oameni, idei și sound-uri în vogă – un spațiu în care vocile și momentele se întâlnesc pe aceeași frecvență cu cei care trăiesc clipa la maximum.

