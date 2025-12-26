Probleme pe pârtiile din Sinaia: instalațiile pe cablu au fost parțial oprite din cauza vântului puternic

Instalaţiile de transport pe cablu de pe pârtiile din Sinaia au fost parţial oprite, vineri, din cauza vântului puternic, care nu permite funcţionarea în siguranţă a acestora.

Gondola Carp, care urcă de la cota 1.400 la cota 2.000 în Bucegi, acolo unde se află domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, nu a fost pornită, vineri, din cauza vântului puternic, a cărui viteză depăşeşte limita de funcţionare în siguranţă a instalaţiei, a anunţat administraţia domeniului schiabil al staţiunii, potrivit News.ro.

Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei în aceste zile, considerabil mai puţini decât în alţi ani, pot urca cu gondola Sinaia până la Cota 1400.

Vineri dimineaţă, vânzarea cartelelor pentru gondola care urcă la cota 1.400 a fost sistată, timp de aproximativ o oră, tot din cauza rafalelor de vânt, comercializarea cartelelor fiind reluată după vântul s-a mai domolit.

Şi sania alpină existentă la Sinaia funcţionează, vineri, până la ora 16:00.

Meteorologii au anunţat vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.

