Noi date din ancheta carambolului cumplit din Bulgaria, soldat cu 11 morți: Procurorul de caz a explicat în exclusivitate pentru Digi24 că șoferul român reținut de autoritățile bulgare are calitate de martor și nu este considerat suspect. Camionul lui a fost prima mașină din carambol, toate celelalte mașini au venit din spate și s-au lovit unele de altele.

„În acest moment, în cadrul anchetei privind accidentul rutier, a fost reținut un cetățean român, însă acesta este reținut în calitate de martor, deoarece este necesar să fie audiat din nou și astăzi, având în vedere importanța declarațiilor sale. Ieri a fost audiat la locul accidentului, iar astăzi urmează să fie audiat din nou. Tocmai în acest scop a fost reținut pentru 24 de ore de către poliție. În acest moment, nu putem spune că este suspect sau că există motive pentru formularea unor acuzații împotriva lui”, a spus procurorul Doicin Doicev.

„Camionul românesc, condus de cetățeanul român, a fost primul în lanțul acestui accident în lanț. De aceea, declarațiile sale sunt atât de importante pentru anchetă. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-a redus viteza de deplasare pe autostradă din cauza ceții dense, ceea ce a impus limitarea vitezei. Ulterior, în spatele lui a intrat în coliziune un autobuz cu pasageri, iar apoi au fost implicate numeroase alte camioane de mare tonaj și autoturisme. În total, pe această bandă au fost 63 de vehicule”, a explicat procurorul.

„Potrivit declarațiilor martorilor care au participat la accident, ceața a fost extrem de densă. Înainte de sectorul în care s-a produs accidentul, vizibilitatea era de aproximativ 70-80 de metri, însă chiar în zona impactului a scăzut brusc la aproximativ 10 metri, conform declarațiilor unor martori oculari”, a adăugat Doicev.

În carambolul de pe autostrada bulgară Trakia au fost implicate în total 86 de autovehicule. 11 oameni au murit și peste 70 au fost răniți. Printre aceștia este și un român, care acum se află la spital în stare gravă.

Editor : M.B.