Procurorul-șef al DNA: E inexplicabil faptul că încă există corupţie generalizată în sănătate; statul măreşte anual bugetul

”Este inexplicabil cum din ce în ce sunt mai mari fondurile alocate, iar noi în continuare avem un fenomen al corupţiei generalizat în domeniul sănătății”, a declarat marți procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, în cadrul interviului pentru un nou mandat la şefia DNA. Bologa a vorbit și despre ”un fenomen al corupţiei care constă în furnizarea subiectelor pentru a ocupa aceste funcţii de către persoane care nu ar avea capacitatea profesională şi intelectuală să ocupe funcţiile respective”.

"Când m-am referit la o corupţie generalizată nu m-am referit doar la cazurile stricte de corupţie asimilate, m-am referit la corupţie în sens larg şi la delapidare şi la gestiunea fondurilor, la gestiunea frauduloasă a fondurilor. De aceea, am cerut extinderea competenţei noastre pentru a avea o mai mare forţă de acţiune pe anumite domenii unde, din studiile noastre, am constatat că se fraudează banul public, pentru că am constatat că în anumite dosare este vorba de delapidare şi gestiune frauduloasă şi nu abuz în serviciu. Am declinat competenţa la alte instituţii de Parchet şi n-am mai auzit să se întâmple ceva. Atunci am cerut să ne extindem competenţa pentru a ne folosi toate forţele", a declarat Bologa, în cadrul interviului pentru un nou mandat la şefia DNA.

El a evidenţiat că a constatat că achiziţiile publice la marile domenii de infrastructură sunt supuse fenomenului corupţiei.

"Am constatat că domeniul sănătăţii publice în ceea ce priveşte achiziţiile sau ocuparea posturilor sau ocuparea funcţiilor este atins în continuare de corupţie. De asemenea, am constatat în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor publice în toate instituţiile, atât centrale, cât şi descentralizate, există un fenomen al corupţiei care constă în furnizarea subiectelor pentru a ocupa aceste funcţii de către persoane care nu ar avea capacitatea profesională şi intelectuală să ocupe funcţiile respective. Prin fraudarea acestor concursuri, funcţiile vor fi ocupate de persoane nepregătite, astfel încât toată instituţia va funcţiona prost şi achiziţiile publice realizate de aceste instituţii va fi posibil să fie fraudate, în momentul în care aceste persoane numite în aceste funcţii (...) ştiu că au fost numite în acele funcţii nu pe criterii de competenţă şi atunci trebuie să-i servească pe cei care le-au pus în funcţie", a explicat procurorul-şef.

Potrivit lui Bologa, serviciile medicale sunt "proaste", chiar dacă statul a mărit anual bugetul.

"Avem ocuparea funcţiilor, achiziţiile publice în domenii de mare infrastructură, domeniul sănătăţii, care este foarte important. S-au făcut studii, de exemplu, pe buget în domeniul sănătăţii. Statul român în fiecare an, dacă nu a dublat, oricum a mărit bugetul pentru sănătate. Or, noi avem servicii medicale proaste în continuare. Foarte mulţi din cetăţenii noştri se duc în alte state europene pentru a-şi face tratamentul. Or, este inexplicabil cum din ce în ce sunt mai mari fonduri alocate sănătăţii, iar noi în continuare avem un fenomen al corupţiei generalizat în acest domeniu", a transmis Crin Bologa.

Cei doi candidaţi pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Crin Bologa, şi Marius Ionuţ Voineag, procuror în cadrul DNA - susţin interviul, marţi, în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.

