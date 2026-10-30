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Exclusiv Programul Rabla se reia pe 3 noiembrie. Ministra Mediului anunță ce valoare vor avea ecotichetele

Data publicării:
masini uzate vehicule scoase din uz rabla
Foto: Getty Images
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Ce valoare vor avea ecotichetele în noua sesiune Rabla

Programul Rabla pentru persoane fizice se reia marți, 3 noiembrie, cu un buget de 35,4 milioane de lei. „Niciun leu nu se pierde”, a declarat ministra Mediului, Natalia Intotero, vineri, în direct la Digi24, precizând că banii provin din finanțările la care unii beneficiari au renunțat. „Pentru anul 2027, acest program va fi o prioritate pentru autoturismele produse în Uniunea Europeană”, a mai anunțat ministra.

„Rabla nu este un cadou pentru dealeri, este un program care ține în viață industria auto și care aduce statului mai mulți bani decât costă”, a declarat Natalia Intotero, la Digi24.

Ministra Mediului a precizat că noua sesiune va avea un buget de 35,4 milioane de lei și că banii provin din finanțările la care unii beneficiari au renunțat, după ce nu au respectat termenele prevăzute în procedură.

„Beneficiarii care nu au ales dealerul în cele 10 zile obligatorii sau nu au făcut cererea de casare în 60 de zile, procedura consideră această renunțare la finanțare, iar banii au revenit la buget. Noi repunem imediat la dispoziția oamenilor”, a explicat Intotero.

Ce valoare vor avea ecotichetele în noua sesiune Rabla

Potrivit Nataliei Intotero, ecotichetele vor avea următoarele valori:

  • 18.500 de lei pentru mașinile electrice;
  • 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hybrid;
  • 12.000 de lei pentru mașinile hibride;
  • 10.000 de lei pentru mașinile cu motor termic;
  • 10.000 de lei pentru motociclete;
  • 15.000 de lei pentru motocicletele electrice.

„Dieselul nu se finanțează”, a mai precizat ministra.

Întrebată dacă în cadrul programului vor putea fi cumpărate și mașini chinezești, aceasta a spus că actuala sesiune se desfășoară după ghidul de finanțare stabilit de fosta conducere a ministerului.

„Nu s-a modificat ghidul, este același ghid lăsat de fosta ministră USR, care a considerat că poate fi o prioritate toate autoturismele din întreaga lume”, a declarat Intotero.

În schimb, pentru anul 2027, ministra a anunțat că programul va acorda prioritate autoturismelor produse în Uniunea Europeană.

„Pentru anul 2027, acest program va fi o prioritate pentru autoturismele produse în Uniunea Europeană. Încercăm să susținem mai mult producția mașinilor din Uniunea Europeană”, a afirmat ea.

Editor : C.S.

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