„Programul SAFE nu trebuie politizat, ci luat în serios”, spune Kelemen Hunor. „România face tot ce poate în acest moment să facă”

SAFE este un subiect ce nu trebuie politizat, fiindcă este vorba despre un program european, iar România face tot ce poate în acest moment să facă, este de părere preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



El a fost întrebat, la Digi 24, despre faptul că PSD acuză un "trafic de influenţă scandalos" care ar fi avut loc în biroul premierului interimar Ilie Bolojan, în legătură cu o presupusă înţelegere secretă între Guvern şi un furnizor privat german de echipamente militare.



"Nu cunosc despre ce este vorba, am văzut şi eu această declaraţie, acest comunicat, dar nu am amănunte. Eu nu am văzut acel contract de consultanţă, nu am auzit. (...) Noi nu am discutat aceste aspecte foarte detaliate în coaliţie, când mai era coaliţia, doar aşa, în mare. În Comisiile reunite de apărare, unde sunt şi eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni, când noi am discutat anexele pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI, pentru SPP, deci acele investiţii mari din SAFE care trebuiau aprobate în Comisiile de apărare. Această problemă nu a apărut în niciun fel şi nu pot comenta, nu am cunoştinţă de aceasta", a spus liderul UDMR.



Potrivit acestuia, subiectul nu trebuie politizat.



"Eu cred că e un subiect care trebuie luat în serios, dar nu trebuie politizat, fiindcă, până la urmă, e un program european şi, din acest punct de vedere, România face tot ce poate în acest moment să facă, fiindcă noi nu avem o industrie foarte bună, foarte dezvoltată, foarte sofisticată, foarte tehnologizată în domeniul apărării. Oricum, vom cumpăra, dar trebuie să aducem producţia în România şi asta era miza, să reuşim până la sfârşitul lunii mai să avem acele contracte prin care aducem în România producţiile şi offset-ul să fie funcţional în România, pe termen mediu, pe termen lung, să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniţie, să avem şi tehnologie, să avem şi locuri de muncă. Şi acesta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program, fiindcă e vorba de apărarea ţării, până la urmă, imediat, pe termen mediu, pe termen lung. Şi suntem extrem de descoperiţi, trebuie să recunoaştem acest lucru în acest moment, nu numai noi, toată Europa. Dar noi suntem la periferie, noi suntem cei mai vulnerabili. Suntem la graniţa Uniunii şi la graniţa Alianţei Nord-Atlantice. Suntem în această zonă, de la Marea Neagră până în Marea Baltică. Şi de aceea eu cred că orice politizare sau suprapolitizare a acestui subiect nu ne ajută, dincolo de aceste conflicte în interiorul fostei coaliţii", a transmis Kelemen Hunor.



PSD a acuzat un "trafic de influenţă scandalos" care ar fi avut loc în biroul premierului interimar Ilie Bolojan, în legătură cu o presupusă înţelegere secretă între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare.



Social-democraţii au susţinut, într-un comunicat, că ar fi vorba despre fondurile europene destinate înzestrării Armatei Române prin instrumentul financiar Security Action for Europe (SAFE).



"PSD denunţă traficul de influenţă scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înţelegeri secrete între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni şi care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE). Având în vedere că împrumuturile angajate de România prin programul SAFE vor fi rambursate din taxele şi impozitele colectate la bugetul de stat, premierul demis, Ilie Bolojan, are obligaţia legală şi politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părţi aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanţă Guvernului României, iar pe de altă parte a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte speţe juridice", se preciza în comunicatul PSD.

Vicepremierul Tanczos Barna: Pe programul SAFE vor veni semnăturile de la Bruxelles la timp. Va fi o producție semnificativă în România

Aflat în studioul TVR, vicepremierul Tanczos Barna a răspuns, la rândul său, unor întrebări legate de programul SAFE.

Nu vor fi întârzieri pe programul SAFE, semnăturile vor veni la timp de la Bruxelles, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info.

„O să vină semnăturile de la Comisie, de la Bruxelles și o să fie lucrurile în regulă. Cred că a fost pur și simplu neînțelegere între cele două ministere sau cei doi colegi. Am văzut astăzi ceva, o mini-dispută la cine este contractul, cine trebuie să semneze și cine a întârziat. Nu se va întârzia. Văd în continuare dispute foarte aprige pe cine ar trebui să fie partenerul nostru, principal în SAFE și în aceste investiții în industria de armament. Ce vă pot spune e că acum un an de zile, când se discuta, încă eram la Finanțe și se discuta, sau acum un an și o lună, două luni, când se discuta pentru prima dată despre acest program de amploare, de reînarmare, de securizare a granițelor, de ne apărăm cu forțele noastre și nu suntem tot timpul expuși la riscuri și nu suntem dependenți de alții. Atunci, linia a fost de atunci, linia este foarte clară”, a declarat Tanczos Barna.

Va fi o producție semnificativă în România, prin programul SAFE, a mai spus vicepremierul.

„O să fie producție semnificativă. Dacă am fi avut o industrie mai bine pregătită, în momentul în care s-a pornit SAFE, cu siguranță ar fi venit mai multă capacitate de producție. Din câte înțeleg de la colegi, cei care au fost acolo implicați maxim și cele două ministere, Ministerul Apărării și Ministerul Finanțelor, o să avem peste 50%, aproape 60% producție autohtonă. Este un lucru bun. Este un lucru bun care aduce know-how, aduce tehnologie, aduce atenție sporită și în România, aduce companii de renume mondial în România”, a mai spus acesta.

