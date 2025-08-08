Live TV

Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor fără restanțe (Proiect)

Data actualizării: Data publicării:
anaf-1-1536x1024
ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Creşterea  vizibilității contribuabililor care îşi respectă obligaţiile fiscale”

Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar şi contribuabilii care au declarat şi au plătit la termen obligaţiile fiscale, fără restanţe, ar putea fi incluşi pe lista publicată, conform unui proiect de lege publicat pe site-ul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

„Se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante - se extinde obligaţia organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi pe cele ale persoanelor fizice, care au obligaţii fiscale restante şi cuantumul acestora, promovând transparenţa fiscal”, se menţionează în expunerea de motive a proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit sursei citate, proiectul clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanţele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziţie a autorităţii executive şi în Monitorul Oficial Local, şi oferă detalii despre informaţiile care trebuie menţionate pentru persoanele fizice.

„Introducerea unui nou alineat la art. 162 din Codul de procedură fiscală pentru publicarea informaţiilor fiscale ale organelor fiscale locale în Monitorul Oficial Local contribuie la creşterea transparenţei şi la informarea publicului despre situaţia fiscală a debitorilor. La dispoziţiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât şi cele juridice, care au declarat şi au plătit la termen obligaţiile fiscale, fără restanţe, să fie incluşi pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale şi locale”, se explică în document.

La nivelul organelor fiscale centrale, lista se publică conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală iar în cazul organelor fiscale locale, aceasta se publică prin hotărâre a consiliului local. Pentru creanţele fiscale gestionate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziţie a autorităţii executive.

„Creşterea  vizibilității contribuabililor care îşi respectă obligaţiile fiscale”

„În lista publicată sunt menţionate şi persoanele fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal şi numărul rolului fiscal, pentru a asigura o transparenţă mai mare. Scopul acestor modificări este de a creşte vizibilitatea contribuabililor care îşi respectă obligaţiile fiscale, promovând conformitatea fiscală, publicarea listei contribuabililor fără restanţe putând stimula alte persoane şi entităţi să îşi plătească obligaţiile la timp pentru a beneficia de această recunoaştere publică. De asemenea, se stabilesc clar modalităţile de publicare la nivel central şi local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparenţă şi accesibilitate.

„În esenţă, aceste modificări urmăresc creşterea transparenţei fiscale şi încurajarea comportamentului responsabil în achitarea obligaţiilor fiscale, prin publicarea regulată şi clară a listelor contribuabililor fără restanţe. În ansamblu, urmăresc sporirea transparenţei fiscale, facilitarea controlului social asupra respectării obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirea gestionării informaţiilor fiscale publice, atât pentru contribuabili, cât şi pentru publicul larg”, se precizează în expunerea de motive.

Proiectul mai prevede şi eliminarea din lista de informaţii considerate a fi secret fiscal a informaţiilor referitoare la datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, precum şi alte detalii despre venituri, bunuri, plăţi, conturi, transferuri de numerar etc.

„Lista de elemente considerate secret fiscal devine mai restrictivă, concentrându-se doar pe plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net şi orice informaţii din declaraţii sau documente. Scopul acestei modificări este să restrângă categoria informaţiilor protejate ca secret fiscal, pentru a permite o mai mare transparenţă sau acces la anumite date pentru scopuri de control, verificare sau alte intervenţii ale autorităţilor fiscale. Prin eliminarea anumitor categorii de informaţii, legea devine mai explicită în ceea ce priveşte datele ce pot fi divulgate sau utilizate în scopuri fiscale”, se arată în documentul citat.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
masini pe o autostrada din germania
5
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Digi Sport
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Ce este „narcisismul colectiv” rusesc și cum ar putea întâlnirea...
dezbatere-ciucu-drula
Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul...
oana toiu cernauti
Românii din Cernăuți îi cer Oanei Țoiu să protejeze școlile cu...
Ultimele știri
Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani
Ce reprezintă, de fapt, „coralul” vechi de miliarde de ani descoperit de NASA pe planeta Marte. Imaginea care i-a uimit pe cercetători
Femeie înjunghiată de un bărbat pe care nu îl cunoștea, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
COMARNIC - SANTIER - CENTURA - 27 IUN 2025
Mai mult proiecte finanțate prin programul Anghel Saligny au fost blocate din lipsă de bani. Drumuri și rețele de canalizare, pe pauză
Katalin Novak a fost timp de doi ani președintă a Ungariei. Foto: Profimedia
Fosta președintă a Ungariei a păstrat haine în valoare de 82.000 de euro, plătite din banii contribuabililor
ID305753_INQUAM_Photos_George_Calin
Proiect în Parlament care elimină indemnizația de pensionare a judecătorilor CCR. „E inutilă o plată suplimentară la final de mandat”
drapelul sua
Pentagonul a acordat 2,4 trilioane de dolari firmelor private de armament, în patru ani, potrivit unui raport
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan a anunțat pachetul de măsuri fiscale: „Vom reașeza TVA la două cote”. CASS la pensiile de peste 3.000 lei, accize mărite
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de...
Fanatik.ro
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a...
Adevărul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Playtech
Ce s-a întâmplat la mormântul lui Ion Iliescu, la doar o zi după înmormântare. Nimeni nu se aștepta la un așa...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și...
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Sharon Stone, despre celebra scenă în rochie albă, din "Basic Instinct": "M-a făcut o emblemă, dar nu mi-a...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”