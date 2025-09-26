Live TV

Doctor gardă
Angajații vor putea să își negocieze programul de lucru și concediul de odihnă, asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Schimbări se pregătesc și pentru cei care lucrează noaptea, informează Digi24.

Dacă proiectul devine legea, aceștia din urmă își vor putea alege cum va fi compensată această muncă. Toate detaliile vin chiar acum de la colega mea, Rebeca Manea. Rebeca.

Proiectul de lege prevede ca programul de muncă și concediul de odihnă să poată fi negociat, între angajator și angajat, adică decizia să nu mai țină exclusiv de companie, iar cei care lucrează pe timpul nopții vor putea alege cum să fie compensați pentru efortul depus.

Fie aleg să primească un sport de noapte de 25% din salariu, fie pot cere să fie redus cu o oră programul de lucru.

Și la concedii ar putea fi modificări.

Concret, programările se vor face până la finalul anului pentru anul viitor. Asta ca să existe un plan cât mai clar astfel încât activitatea firmelor să nu rămână neacoperită.
Ulterior, se vor putea modifica concediile, dacă angajatul și angajatorul sunt de acord.

Nu în ultimul rând, sindicatele vor putea renegocia regulamentul intern al firmei ca să fie mai aproape de nevoile reale ale.

