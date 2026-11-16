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Video Proiect de lege: despăgubiri de 50.000 de euro pentru oamenii atacați de urși și schimbări în ce privește protecția animalelor

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ursi pe un drum de munte
Estimările arată că în România sunt între 10 mii și 12 mii de urși. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Una dintre prevederile unui nou proiect de lege depus la Senat include despăgubiri de cel puțin 50.000 euro pentru persoanele atacate de urși. Inițiativa mai propune și dezincriminarea uciderii urșilor în legitimă apărare.

Inițiativa legislativă urmărește modificarea modului în care sunt gestionate situațiile în care oamenii ajung în pericol din cauza animalelor sălbatice. Astfel, persoanele atacate de urși ar putea primi despăgubiri de cel puțin 50.000 euro, potrivit unui proiect de lege inițiat de UDMR și aflat în prezent la Senat. Suma ar urma să fie acordată victimelor pentru prejudiciile suferite. În cazul în care atacul este fatal, despăgubirile ar reveni familiei persoanei decedate, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Timșa.

Proiectul prevede, de asemenea, și schimbări în ceea ce privește protecția urșilor. Uciderea animalului nu ar mai fi considerată infracțiune, dacă persoana atacată acționează în legitimă apărare.

În același timp, inițiatorii propun și reducerea despăgubirii pentru uciderea ilegală a unui urs. Dacă în prezent persoanele care ucid ilegal un exemplar riscă să plătească despăgubiri de 40.000 euro, proiectul propune reducerea sumei la doar 500 euro. Măsura a stârnit deja critici din partea organizațiilor de mediu, care avertizează că o astfel de reducere ar putea încuraja braconajul.

Editor : Ș.R.

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