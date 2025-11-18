Live TV

Proiect de lege pentru protecția proprietarilor afectați de dezastre, după explozia din Rahova. Cum vor fi despăgubiți oamenii

Data actualizării: Data publicării:
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocul din Rahova afectat de o explozie. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Dreptul de proprietate, garantat chiar și în situații de criză Despăgubiri la valoarea reală și plată rapidă Obligarea primăriilor să reconstruiască imobilele în maximum un an Guvernul va recupera banii, acolo unde există vinovați Ce prevede proiectul de lege

După explozia care a avut loc la blocul din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane, trei deputați PSD, Natalia Intotero, Ilie Toma și Adrian Câciu, au depus la Camera Deputaților un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al persoanelor afectate de dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii care nu pot fi imputate cetățenilor. În urma deflagrației de la imobilul din Sectorul 5, mai multe familii au rămas fără locuințe și se află într-o situație juridică incertă.

Deputatul PSD Natalia Intotero a anunţat proiectul printr-o postare pe Facebook, subliniind că „românii care îşi pierd locuinţele în urma unei calamităţi nu trebuie să îşi piardă şi calitatea de proprietar”.

Vezi proiectul de lege aici

Dreptul de proprietate, garantat chiar și în situații de criză

Natalia Intotero a atras atenția că dreptul de proprietate este garantat de Constituție și nu poate fi anulat tocmai în momentul în care oamenii sunt mai vulnerabili, doar pentru că statul intervine în sprijinul lor.

În prezent, legislația nu oferă un mecanism clar care să asigure păstrarea statutului de proprietar atunci când o locuință este distrusă complet.

Proiectul PSD propune norme explicite pentru a preveni astfel de situații și pentru a se asigura că persoanele afectate nu sunt prejudiciate suplimentar.

Despăgubiri la valoarea reală și plată rapidă

Proiectul prevede acordarea de despăgubiri calculate la valoarea de piață a locuinței în momentul producerii dezastrului sau la costul de reconstrucție echivalent.

Statul ar urma să plătească aceste despăgubiri într-un termen scurt, astfel încât persoanele afectate să poată reconstrui sau achiziționa o locuință similară fără întârzieri.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din fondul de urgență al Guvernului, tocmai pentru a evita blocajele birocratice și întârzierile administrative.

CITEȘTE ȘI: PMB sprijină în continuare locatarii afectați de explozia din Rahova: 27 de familii cazate, pentru alte 17 sunt decontate chiriile

Obligarea primăriilor să reconstruiască imobilele în maximum un an

Un element important al inițiativei legislative este responsabilitatea directă a autorităților locale.

Primăriile vor avea obligația de a reconstrui imobilele afectate și de a le readuce la starea inițială în termen de cel mult un an, inclusiv prin racordarea acestora la utilități.

Statutul locatarilor va fi păstrat: proprietarii își vor păstra dreptul de proprietate, iar chiriașii își vor menține statutul, fără riscul de a pierde drepturile de dinaintea dezastrului.

Pe durata lucrărilor, primăria va acoperi toate cheltuielile de cazare ale persoanelor evacuate, în condiții cel puțin similare celor anterioare.

Guvernul va recupera banii, acolo unde există vinovați

Proiectul stabilește că statul va acoperi imediat costurile despăgubirilor și ale reconstrucției, iar ulterior, în cazul în care anchetele vor stabili existența unor vinovați, persoane fizice, instituții sau companii, Guvernul își va recupera sumele cheltuite.

Natalia Intotero a anunțat în postarea de pe Facebook că „statul este alături de oameni nu doar cu vorbe, ci cu soluții concrete, corecte și rapide, atunci când viața lor este dată peste cap de o tragedie”.

Ce prevede proiectul de lege

În expunerea de motive, inițiatorii arată că proiectul garantează exercitarea efectivă a dreptului de proprietate, oferă protecție cetățenilor afectați de evenimente neprevăzute și creează un mecanism rapid de intervenție, bazat pe solidaritate și echitate.

Totodată, inițiativa urmărește evitarea unor situații dramatice precum cea a locatarilor afectati din Rahova, care s-au confruntat cu incertitudine și pierderi greu de acoperit din resurse proprii.

Demersul legislativ vizează alinierea normelor naționale la principiile de solidaritate socială și prioritizarea interesului cetățeanului.

Propunerea de lege este depusă, în procedură normală, la Camera Deputaților, prim for sesizat, decizional fiind Senatul.

