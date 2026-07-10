Proiect pilot lansat de Metrorex pentru posesorii de biciclete şi trotinete. Ce reguli trebuie să respecte pentru a călători cu metroul

Accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou va fi permis permis şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, în zilele lucrătoare, în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026,pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

„Metrorex anunţă lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale”, a anunțat vineri compania, citată de News.ro.

Accesul cu bicicletele/trotinetele este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului, utilizatorii având obligaţia de a utiliza prima uşă de acces în sensul de mers. Posesorii bicicletelor/trotinetelor au obligativitatea să asigure poziţionarea corespunzătoare a acestora astfel încât să nu fie afectată siguranţa şi confortul celorlalţi pasageri.

Nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activităţi comerciale de livrare sau transport marfă, precum şi al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii destinate transportului de bunuri, care depăşesc gabaritul unei biciclete obişnuite sau pot afecta siguranţa, circulaţia ori confortul călătorilor.

„Prin acest proiect pilot, Metrorex îşi propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât şi a bicicletei, ca parte a unei mobilităţi urbane moderne şi sustenabile. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului şi a poluării, oferind, în acelaşi timp, o soluţie rapidă, sigură şi eficientă de transport”, precizează Metrorex.

Editor : M.B.