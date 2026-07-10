Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră pentru șoferi. Mașinile ar putea refuza în curând să mai accelereze peste limita de viteză. Proiectul, aflat încă în faza de analiză, ar putea deveni una dintre cele mai importante modificări ale legislației auto europene din ultimele decenii.

Tot din rândul standardelor de siguranță fac parte și noile sisteme, obligatorii deja din 7 iulie. Sunt cinci la număr și toate vehiculele noi trebuie să fie echipate cu ele.

Printre acestea se regăsesc o avertizare privind distragerea atenției șoferului și cerințe privind testarea anvelopelor uzate.

„Trebuie să înțelegem așa: NATO se preocupă de apărarea întregii lumi civilizate, a întregii Europe. Europa sau Comisia Europeană se preocupă de siguranța celor care se deplasează pe stradă. Doar România nu se preocupă sub nicio formă de siguranța rutieră în general și de pregătirea celor care se deplasează pe stradă”, spune Titi Aur, fost pilot de elită și expert în conducere defensivă.

„Sistemele sunt binevenite, dar nu vor fi valabile în România”

„Aceste sisteme despre care vorbim sunt mai mult decât binevenite, doar că nu vor fi valabile și în România. Probabil că știți sau nu știți, în România va fi o lege specială care va spune că într-un automobil echipat cu aceste lucruri moderne, cu această tehnologie, va trebui să fie un om și un câine, și câinele va fi dresat, să muște omul care sigur va pune mâna să strice ceva din tehnologia avansată. Este o glumă, bineînțeles, dar vreau să spun că fără educație, fără a înțelege cu adevărat fenomenul deplasării pe stradă în calitate de orice, de pieton, biciclist, trotinetist, bineînțeles, în calitate de conducător auto amator/profesionist, fără a înțelege cu adevărat la ce pericole ne expunem și pe urmă, pasul doi, să înțelegem că și nouă ni se poate întâmpla. această tehnologie va avea efecte limitate. Va fi parțial valabilă sau vom avea mici beneficii. Pentru că mai în glumă sau mai în serios, românul nu va suporta ca mașina lui să meargă doar cu 30km/h la indicator de 30. Și va găsi el ceva, se va duce la mini-tehnicus din colț să-i anuleze sistemul, să anuleze senzorul, că nu va suporta. De ce nu va suportat. Pentru că mintea lui, mentalul lui este construit că trebuie să meargă repede, că trebuie să încalce regula măcar cu puțin, ca să nu spnt cu mai mult. Și aici nu vorbesc de teribiliști, nu vorbesc de ăia care merg cu 200km/h care merg băuți, drogați, vorbesc de marea masă a șoferilor, cei mai mulți, 90% care încalcă măcar cu puțin regula. Și de viteză, și de prioritate, și de de toate, și de atenție, și de telefon, și de multe”.

Aur spune că aceste sisteme sunt binevenite, păentru că ar trebui să aducă mai multă siguranță, dar în România ar trebui ca la acest sistem să fie adăugată și siguranța rutieră.

„În România nu există coordonare la siguranța rutieră”

„Din păcate, în România nu avem coordonare la siguranța rutieră. Suntem singura țară din Europa care nu are o entitate, o instituție, un consiliu care să se ocupe de siguranța rutieră pe ansamblu, pentru că siguranța rutieră este o poveste multifuncțională. Mai multe ministere - Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe - ar trebui implicate într-un proiect, printr-un organism centralizat, ca să se ia măsuri care să ducă cu adevărat la reducerea numărului de accidente. Din păcate, în România nu avem așa ceva și, repet, suntem singura țară din Europa care nu are dirijor la această „orchestră”, mai spune Titi Aur.

„Da, avem Poliția Rutieră care face niște lucruri, avem anumite entități care fac, dar Ministerul Educației nu face nimic pentru educație, Ministerul Muncii nu face nimic, Ministerul Transporturilor face parțial, dar foarte multe lucruri sunt încă neclare și acolo, la pregătirea șoferilor profesioniști și multe altele. Și atunci bineînțeles că avem aceste accidente și tehnologia de la care am pornit. discuția va fi binevenită, dar va fi interpretată ca o poveste care trebuie respinsă. Vă vor spune „Dar ce ne trebuie? Dar de ce să ne constrângă? Dar știm noi să ne descurcăm””.

„Da, tehnologia trebuie să vină și cu înțelegere a eficienței acestor lucruri. Și încă o dată, NATO se preocupă, Europa se preocupă, România nu se preocupă de acest război de pe drumurile patriei. Avem în fiecare an 1.300-1.400 de morți, avem 4000 de răniți grav, avem 30.000 de răniți ușor, consumăm 7 miliarde de euro de la buget. Mai consumăm 3 miliarde de euro prin sistemul de asigurări. Avem cele mai mari asigurări, dar deocamdată nimeni de la conducerea țării nu interesat de acest aspect”, mai spune Titi Aur.

Editor : Sebastian Eduard