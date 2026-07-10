Live TV

Video Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză. Ce spune Titi Aur, expert în conducere defensivă

Data publicării:
trafic
Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Sistemele sunt binevenite, dar nu vor fi valabile în România” „În România nu există coordonare la siguranța rutieră”

Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră pentru șoferi. Mașinile ar putea refuza în curând să mai accelereze peste limita de viteză. Proiectul, aflat încă în faza de analiză, ar putea deveni una dintre cele mai importante modificări ale legislației auto europene din ultimele decenii.

Tot din rândul standardelor de siguranță fac parte și noile sisteme, obligatorii deja din 7 iulie. Sunt cinci la număr și toate vehiculele noi trebuie să fie echipate cu ele.

Printre acestea se regăsesc o avertizare privind distragerea atenției șoferului și cerințe privind testarea anvelopelor uzate.

„Trebuie să înțelegem așa: NATO se preocupă de apărarea întregii lumi civilizate, a întregii Europe. Europa sau Comisia Europeană se preocupă de siguranța celor care se deplasează pe stradă. Doar România nu se preocupă sub nicio formă de siguranța rutieră în general și de pregătirea celor care se deplasează pe stradă”, spune Titi Aur, fost pilot de elită și expert în conducere defensivă.

„Sistemele sunt binevenite, dar nu vor fi valabile în România”

„Aceste sisteme despre care vorbim sunt mai mult decât binevenite, doar că nu vor fi valabile și în România. Probabil că știți sau nu știți, în România va fi o lege specială care va spune că într-un automobil echipat cu aceste lucruri moderne, cu această tehnologie, va trebui să fie un om și un câine, și câinele va fi dresat, să muște omul care sigur va pune mâna să strice ceva din tehnologia avansată. Este o glumă, bineînțeles, dar vreau să spun că fără educație, fără a înțelege cu adevărat fenomenul deplasării pe stradă în calitate de orice, de pieton, biciclist, trotinetist, bineînțeles, în calitate de conducător auto amator/profesionist, fără a înțelege cu adevărat la ce pericole ne expunem și pe urmă, pasul doi, să înțelegem că și nouă ni se poate întâmpla. această tehnologie va avea efecte limitate. Va fi parțial valabilă sau vom avea mici beneficii. Pentru că mai în glumă sau mai în serios, românul nu va suporta ca mașina lui să meargă doar cu 30km/h la indicator de 30. Și va găsi el ceva, se va duce la mini-tehnicus din colț să-i anuleze sistemul, să anuleze senzorul, că nu va suporta. De ce nu va suportat. Pentru că mintea lui, mentalul lui este construit că trebuie să meargă repede, că trebuie să încalce regula măcar cu puțin, ca să nu spnt cu mai mult. Și aici nu vorbesc de teribiliști, nu vorbesc de ăia care merg cu 200km/h care merg băuți, drogați, vorbesc de marea masă a șoferilor, cei mai mulți, 90% care încalcă măcar cu puțin regula. Și de viteză, și de prioritate, și de de toate, și de atenție, și de telefon, și de multe”.

Aur spune că aceste sisteme sunt binevenite, păentru că ar trebui să aducă mai multă siguranță, dar în România ar trebui ca la acest sistem să fie adăugată și siguranța rutieră.

„În România nu există coordonare la siguranța rutieră”

„Din păcate, în România nu avem coordonare la siguranța rutieră. Suntem singura țară din Europa care nu are o entitate, o instituție, un consiliu care să se ocupe de siguranța rutieră pe ansamblu, pentru că siguranța rutieră este o poveste multifuncțională. Mai multe ministere - Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe - ar trebui implicate într-un proiect, printr-un organism centralizat, ca să se ia măsuri care să ducă cu adevărat la reducerea numărului de accidente. Din păcate, în România nu avem așa ceva și, repet, suntem singura țară din Europa care nu are dirijor la această „orchestră”, mai spune Titi Aur.

„Da, avem Poliția Rutieră care face niște lucruri, avem anumite entități care fac, dar Ministerul Educației nu face nimic pentru educație, Ministerul Muncii nu face nimic, Ministerul Transporturilor face parțial, dar foarte multe lucruri sunt încă neclare și acolo, la pregătirea șoferilor profesioniști și multe altele. Și atunci bineînțeles că avem aceste accidente și tehnologia de la care am pornit. discuția va fi binevenită, dar va fi interpretată ca o poveste care trebuie respinsă. Vă vor spune „Dar ce ne trebuie? Dar de ce să ne constrângă? Dar știm noi să ne descurcăm””.

„Da, tehnologia trebuie să vină și cu înțelegere a eficienței acestor lucruri. Și încă o dată, NATO se preocupă, Europa se preocupă, România nu se preocupă de acest război de pe drumurile patriei. Avem în fiecare an 1.300-1.400 de morți, avem 4000 de răniți grav, avem 30.000 de răniți ușor, consumăm 7 miliarde de euro de la buget. Mai consumăm 3 miliarde de euro prin sistemul de asigurări. Avem cele mai mari asigurări, dar deocamdată nimeni de la conducerea țării nu interesat de acest aspect”, mai spune Titi Aur.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin ridică paharul de șampanie
Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei ar putea fi aprobat cu multe compromisuri.„O variantă diluată”
retea electrica energie eoliana inalta tensiune
Uniunea Europeană pregăteşte un plan amplu de electrificare pentru reducerea consumului de petrol şi gaze
Panou solar
Restricţiile UE asupra invertoarelor chinezeşti riscă să afecteze puternic România şi alte state din Europa de Est
European Parliament - Brussels, Belgium
„Buy European”: UE pregătește noi reguli pentru achizițiile publice. Companiile europene ar putea avea prioritate
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar și ar putea pregăti noi taxe. Ce domenii sunt vizate
Recomandările redacţiei
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
„Rețeaua morții”. NATO va folosi inteligența artificială pe Flancul...
romatsa
ROMATSA, semnal de alarmă după poprirea în litigiul statului român cu...
Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump anunță că armistițiul cu Iranul a luat sfârșit, dar SUA...
Arrivals And Departures At Warsaw Chopin Airport, Poland - 03 May 2026
Controlorul polonez de trafic aerian a anunțat că are poprire pe...
Ultimele știri
Incendiu de vegetație devastator în Spania, 12 oameni au murit. Victimele ar fi cetățeni străini, anunță autoritățile
Bricul „Mircea” revine într-o competiție istorică reluată după 50 de ani, care se desfășoară în Oceanul Atlantic
Segolene Royal revine în cursa pentru preşedinţia Franţei după aproape 20 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
David Popovici l-a primit cu mâncare românească pe rivalul Pan Zhanle: „E bună, dar restaurantul chinezesc...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl...
Adevărul
Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...