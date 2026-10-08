Proiectul de lege care propune dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu a fost lansat pentru a prezenta o soluție cu privire la modul în care statul român ar putea combate acest fenomen, a declarat Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatori, într-un interviu acordat Digi24.ro. „Din păcate, în momentul ăsta, în România, lupta împotriva traficului de droguri este o luptă împotriva consumatorului”, este constatarea senatorului liberal.

Digi24.ro a stat de vorbă cu liderul senatorilor din Partidul Național Liberal (PNL), Daniel Fenechiu, pentru a înțelege care au fost motivele pentru care a ales să susțină, alături de senatorii Victoria Stoiciu și Cristian Ghinea, proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu.

De la început, senatorul PNL a subliniat că este „o inițiativă personală” care nu implică partidul pe care îl reprezintă în Parlament.

Cum a ajuns la concluzia că este nevoie de acest proiect de lege

Pe de-o parte, Daniel Fenechiu a precizat că a avut în vedere căutarea unei soluții „de relaxare” în ceea ce privește problema drogurilor din momentul în care a ajutat la elaborarea unui alt proiect, între timp devenit Lege, cel al registrului traficanților de droguri.

„Am avut mari rezerve la acel proiect, culmea, scris parțial de mine, când am constatat că persoane care au avut tangență cu drogurile acum șapte ani au fost chemate la Poliție, amprentate și așa mai departe, persoane care între timp erau căsătorite. Mi-am dat seama cât de mare e inepția, că trebuie găsite soluții mai umane, dacă ne dorim să mergem pe prevenție, pe responsabilitate”, a explicat Daniel Fenechiu pentru Digi24.ro.

Ulterior, în urma unei discuții cu Victoria Stoiciu (ex-PSD, acum senatoare neafiliată), despre care subliniază că „are o abordare documentată în această zonă”, Daniel Fenechiu a luat decizia să susțină un model european pentru lupta împotriva drogurilor.

„În lume există două soluții: Soluția asiatică, în care îi sancționezi pe toți care au legătură cu drogurile, prin niște măsuri extrem de ferme, care se aplică în Thailanda, de exemplu, în care dacă te-au prins cu droguri te înscrie într-un registru și nu ai voie în cinci ani să obții funcții publice, să obții burse, și așa mai departe. Este un sistem care poate că dă niște rezultate pe termen scurt, dar nu dă rezultate pentru oameni.

Și mai există soluția europeană, care spune că trebuie să faci distincție între consumatorii ocazionali, consumatorii juvenili și traficanți. Nu trebuie relaxată lupta împotriva traficului de droguri, dar cred că este o mare diferență de abordare, de soluții și de obiective”, a explicat Daniel Fenechiu pentru Digi24.ro.

„Ne-am gândit: Să încercăm o variantă de relaxare, să o punem în dezbatere publică”

Miza acestui proiect de lege, după cum a explicat Daniel Fenechiu pentru Digi24.ro, este declanșarea unei dezbateri parlamentare, dar și în societate, cu privire la modul în care România poate combate fenomenul consumului și traficului de droguri.

„Din păcate, în momentul ăsta, în România, lupta împotriva traficului de droguri este o luptă împotriva consumatorului, de cele mai multe ori fiind minor sau foarte tânăr (...) Nu poți să îi bagi pe toți cei care consumă droguri în pușcărie, nu poți să îi înscrii pe toți în registrul destinat celor care au avut de-a face cu drogurile, pentru că astea nu sunt soluții”, a declarat Daniel Fenechiu.

„Cred că era nevoie de o propunere de genul”, a subliniat senatorul liberal, menționând că proiectul depus în Senat este „un draft de discuție”.

„Dacă toate măsurile represive nu au reușit să își atingă scopul, ne-am gândit: haide să încercăm o variantă de relaxare pe care Portugalia și Olanda o aplică cu succes, să o punem în dezbatere publică, să vedem cum reacționează instituțiile și societatea, dacă se poate să o și îmbunătățim. Dacă găsim înțelegere și se consideră că ce am propus noi ar putea să reprezinte o soluție să treacă, dacă nu, va fi respinsă”, a adăugat senatorul.

„Când copilul, nepotul sau o rudă apropiată este în situația asta, ai face orice să îl scapi”

Din perspectiva impactului în sistemul de justiție, Daniel Fenechiu, la bază avocat, a citat statistica prezentă și în expunerea de motive a proiectului, potrivit căreia 75% dintre dosarele DIICOT vizează consumatorii.

„Acum, ai prins consumatorul, îi faci dosar, ajunge la procuror, procurorul se gândește să claseze, pentru că avea deținere în vederea consumului și nu era incriminată, el se apucă să calculeze: că de ce și-a luat trei doze și nu o doză, iar dacă cel prins face greșeala și spune că a luat și pentru prietena lui, îl bagi la trafic. Sunt lucruri care duc la abuzuri”, a punctat Daniel Fenechiu.

Mai mult, susține senatorul, s-ar elibera resurse umane și financiare pentru a lupta împotriva traficului de droguri, iar persoana prinsă de poliție cu droguri asupra ei ar fi mai deschisă pentru colaborare cu autoritățile, știind că nu mai răspunde penal pentru posesie, dar ar fi mai deschisă să solicite și ajutor specializat, dacă este necesar.

„Cred că este o mare diferență de abordare, de soluții și de obiective între traficantul care obține bani după ce vinde unor oameni nevinovați, poate curioși, poate needucați și cel care, din curiozitate, pentru că este tânăr, teribilist, ajunge să consume droguri”, a adăugat senatorul liberal.

În ceea ce privește criticile aduse de alți parlamentari pe tema proiectului, Fenechiu a explicat că, „între o lege represivă care nenorocește sute de tineri și o variantă de relaxare, e mai bună relaxarea”.

„Ești foarte guraliv și scorțos când vorbim de povestea asta, dar când copilul, nepotul sau o rudă apropiată este într-o situație de genul, ai face orice să îl scapi. Atunci hai să găsim o lege în care să ai mecanisme legale ca el să nu răspundă.

Dacă fiul tău seamănă două plante de canabis pe balcon, și-a pus o lampă și l-a văzut cineva de afară, sau dacă îi spune prietenei lui și ea mai spune la trei fete și te trezești cu DIICOT la ușă, constați că fiul tău la 19 ani are dosar penal și are compromisă cariera. Atunci vei spune că e o lege proastă”, a mai declarat Daniel Fenechiu pentru Digi24.ro, conștient că va fi criticat de colegi parlamentari conservatori.

Ce prevede concret proiectul de lege

Acest proiect de lege își propune, practic, să înlocuiască pedepsele cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului cu aplicarea unor amenzi contravenționale:

Amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, în funcție de tipul drogului, pentru faptele săvârșite pentru consum propriu (cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri);

Amendă de la 1.500 de lei la 3.500 de lei, în funcție de tipul drogului, pentru eventualitatea trecerii de frontieră cu substanțe în vederea consumului propriu;

Pe lângă aplicarea amenzilor, inițiatorii prevăd ca polițiștii care constată că o persoană deține droguri pentru consumul propriu pot să ceară evaluarea medicală a acesteia (lucru obligatoriu în cazul minorilor).

„Traficul de droguri, sub toate formele acestuia, rămâne integral infracțiune, cu pedepsele actuale nemodificate, iar delimitarea față de consumul propriu se face pe baza materialului probator, cu sesizarea organelor de urmărire penală atunci când fapta constituie infracțiune”, au subliniat inițiatorii.

În acest proiect de lege se mai prevede posibilitatea ca unitățile sanitare să pună la dispoziție un spațiu asigurat în care persoanele dependente (cu dependență diagnosticată) să poată consuma respectiva substanță într-un mediu supravegheat, lucru care duce la prevenirea supradozelor.

Expunerea de motive poate fi citită în totalitate aici.

Proiectul, respins în bloc de parlamentari

Judecând după primele reacții apărute în spațiul public pe tema acestui proiect, există șanse minime să fie considerat oportun de către partidele parlamentare, în așa fel încât să ajungă să fie adoptat.

În PNL, de exemplu, deja au apărut voci care anunță că nu îl vor vota. Este exemplul fostului ministru de Interne, Marcel Vela, acum senator PNL.

„Precizez că PNL NU SUSȚINE un asemenea proiect legislativ. Nu a fost nici discutat și nici aprobat în Grupul parlamentar al PNL sau în Biroul Politic Național, forul de conducere al PNL (...) Inițiativa NU este un proiect politic al PNL și asigur pe toți membrii și simpatizanții PNL din Caraș-Severin că EU NU VOI VOTA niciodată așa ceva”, a scris Marcel Vela, pe Facebook.

Senatorul a subliniat că el susține mărirea pedepselor pentru traficanții și consumatorii de droguri.

Reacții similare vin și din partea AUR și PSD. Deputatul AUR, Răzvan Biro, cere „o legislație mai fermă care să protejeze copiii și tinerii, nu de o relaxare a răspunderii pentru fapte care pot contribui la normalizarea consumului”.

„Descurajarea consumului face parte din lupta împotriva traficului. Atât timp cât există cerere, vor exista și rețele criminale care vor încerca să o exploateze. De aceea, lupta trebuie dusă simultan împotriva traficanților și împotriva fenomenului care creează permanent noi consumatori”, potrivit unui comunicat transmis de AUR.

Deputata PSD, Diana Tușa, arată că statul român nu are infrastructură de tratament pentru persoanele dependente de droguri și că prioritatea ar trebui să fie, în acest moment, construirea centrelor de tratament, „prevenția reală” în școli și „acțiune dură pe traficanți”.

„Dezincriminarea masivă înainte să existe rețea de tratament, centre de reabilitare și programe serioase de prevenire nu e reformă. E abandon! Nu așa combatem traficul de droguri! Nu așa ajutăm consumatorii! Doar dăm undă verde consumului, pe fondul unei crize care deja a scăpat de sub control în rândul adolescenților și tinerilor”, a scris Diana Tușa, pe Facebook.