Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis azi spre avizare la CSM. Când ar urma Guvernul să-și asume răspunderea

În cazul în care CSM va emite aviz până săptămână viitoare pe proiectul privind pensiile magistraților, angajarea răspunderii Guvernului pentru acesta ar urma să aibă loc joi sau vineri, a transmis Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, conform News.ro.

„Ieri a fost pus în transparenţă decizională proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranţa, dorinţa este ca, dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii Guvernului pentru acest proiect de lege”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Mai mult, aceasta a adăugat că, în cazul în care nu va veni avizul CSM, potrivit deciziei CCR, el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile. Referitor la cumulul pensie-salariu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că este vorba „despre o penalizare cu 85% din pensie a acestui cumul, doar în ipoteza pensiilor necontributive”.

„Pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere”, a mai precizat Dogioiu.

Conform acesteia, și acest proiect de lege ar urma să fie finalizat rapid, întrucât și el trebuie trimis spre avizare la CSM.

„Dorinţa este ca săptămâna viitoare proiectul, tot în ipoteza avizului CSM, fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pentru pensiile magistraţilor, desigur, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege”, a spus Dogioiu.

Amintim că CSM nu este de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca acestea să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani.

