Proprietarul maşinii în care a murit Răzvan Ciobanu, audiat: Duminică seara am vorbit cu el ultima oară

Iulică Cercel, bărbatul al cărui buletin a fost găsit în maşina condusă de Răzvan Ciobanu, a fost audiat de anchetatori. Potrivit acestuia, cei doi au vorbit ultima dată duminică seară.

Iulică Cercel, bărbatul al cărui buletin a fost descoperit în maşina condusă de Răzvan Ciobanu, a fost audiat de poliţişti.

„Am plecat amândoi de la Bucureşti. El la volan. Se întâmpla sâmbătă spre duminică. A rămas cheia la el, nu a împrumutat maşina. I-am lăsat-o eu. Nu ştiam că pleacă cu maşina la Bucureşti, nu l-aş fi lăsat. L-aş fi trimis cu cineva,” a declarat Iulică Cercel pentru observator.tv, citat de News.ro.

„Era lucid. Coerent. Mi-a zis că vine”

„Duminică seara am vorbit cu el ultima oară, eram la un restaurant şi l-am invitat să mănânce şi să-mi aducă maşina. Aveam banii în torpedou. Şi cardul. Era lucid. Coerent. Mi-a zis că vine. Se întunecase. Am aşteptat puţin, cam 15 minute. L-am sunat iar şi nu a mai raspuns. Şi luni am aflat bomba”, a mai relatat el.

Un alt prieten, Sorin Oprea, afirmă că Răzvan Ciobanu era abătut.

„Era supărat, era abătut, nu era în apele lui. N-a vrut să stea, voia să ajungă neapărat la Bucureşti în secunda aia. Zic: ''Măi, dacă vrei, mergi cu mine.'' Zice: ''Da, dar conduci tu, nu conduc eu, că sunt super obosit''. Era foarte tăcut. El de obicei nu era aşa. A mai stat un pic, a zis.''Mă duc să îmi cumpăr ţigări.”, a afirmat Oprea, care susţine că de atunci, Răzvan Ciobanu nu i-a mai răspuns nici lui la telefon.

Răzvan Ciobanu este înmormântat joi, la Cimitirul Progresul din Capitală

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineaţa, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea a lovit mai mulţi copaci. Poliţiştii constănţeni au stabilit că Răzvan Ciobanu nu purta centură de siguranţă în momentul producerii accidentului, el fiind proiectat prin unul din geamurile autoturismului, care s-a răsturnat, oprindu-se într-un copac.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa spun că moartea lui Răzvan Ciobanu a fost una violentă, el suferind o ruptură de aortă cu hemoragie internă, ruptură pulmonară, hepatică şi de coloană toracală. În urma accidentului, Ciobanu a fost proiectat în afara autovehiculului, cu faţa în jos, poziţia sa fiind schimbată de către medicii SMURD pentru aplicarea procedurilor specifice.

De asemenea, testele preliminare au arătat că în sângele creatorului de modă se aflau substanţe interzise. Analizele amănunţite urmează să determine despre ce substanţă era vorba şi ce cantitate se găsea în organism, iar acestea vor fi finalizate în câteva săptămâni.

Etichete:

,

,

,