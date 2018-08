Propunere: mailurile trimise în drum spre serviciu ar trebui considerate drept „ore de muncă”

Accesul la wi-fi în trenuri și răspândirea telefoanelor mobile a prelungit ziua de muncă, după cum demonstrează un studiu al University of the West of England, în care a fost urmărit comportamentul a 5.000 de călători în transportul feroviar din Londra.

Foto: Shutterstock

“Sunt o mamă ocupată și contez pe timpii morți. E foarte important pentru sănătatea mea mintală să pot să-mi fac treaba în tren.”, a spus o navetistă.

Studiul a constatat că 54% dintre navetiști foloseau wi-fi-ul în tren ca să trimită mailuri legate de job. Alții foloseau conexiunea la internet a propriului telefon mobil pentru mailuri. Cei care plecau la job le trimiteau pentru ziua de muncă ce avea să înceapă, iar cei pe drumul spre acasă terminau ce n-au mai avut timp să facă la serviciu.

Cercetătoarea Juliet Jain a spus că accesul la internet asigurat de smartphone-uri și telefoanele mobile a estompat granițele dintre ziua de lucru și timpul liber de acasă- iar acum aceasta se aplică și la drumul spre casă.

Dr. Jain spune că dacă lucrul în timpul navetei ar putea fi considerat timp de muncă, angajații n-ar mai trebui să ajungă toți în același timp la serviciu, iar traficul n-ar mai fi atât de aglomerat în orele de vârf. Însă asta ar însemna ca angajatorii să supravegheze mai strict cum își petrec timpul navetiștii înainte de a ajunge la serviciu.

