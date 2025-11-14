Live TV

Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la dentist. Rogobete a lansat consultări în mediul online: Mi-a venit o idee

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El a recunoscut că o asemenea idee nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, este unul dintre cei care au apreciat ideea, precizând că spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”, potrivit News.ro. Ministrul Sănătăţii i-a răspuns: Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”

„Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă - în ambulatoriul de specialitate mai exact?”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că se referă la intervenţii stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiţii de siguranţă, în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregătite daca apare o complicaţie de urgență. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni”, a mai transmis ministrul, cerând oamenilor să-i lase comentarii cu opiniile lor.

Dorel Săndesc: Ideea de a se face în spitale publice este f bună - dar trebuie asigurate toate condiţiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spaţii, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilităţi pot fi asigurate şi există desigur în blocul operator dar, acolo unde este cazul, se pot realiza şi înafara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare unor unităţi mobile”.

Imediat, Alexandru Rogobete a revenit cu următorul comentariu: Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ideea ministrului vine după ce o fetiţă de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, după sedare. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenţiei.

Acolo a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiaşi seri, au precizat procurorii.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici», decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Vătămări şi Ucideri din Culpă şi vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanţul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore”, a transmis Parchetul.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Vineri, Alexandru Rogobete a declarat că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

„Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el. 

Citește și:

VIDEO Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an

Surse: Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani nu avea autorizație sanitară. A mai fost amendată anul acesta

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
5
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ambasada Rusiei
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații...
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
Ultimele știri
Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest necontrolat. Ce a urmat apoi a scandalizat asistența
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla în spital, la căpătâiul mamei sale
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”. Lucescu: „Nu are cum să îmi fie frică, nu e așa greu cum pare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dentist
Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului”
spital tarnaveni
Ministrul Sănătăţii, despre controlul la secţia de Psihiatrie din Târnăveni: Va mai dura. Căutăm spaţii pentru relocarea pacienţilor
View of a dentists chair
Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Văduva omului cunoscut în toată lumea, acuzată că risipește întreaga avere uriașă în timp record. Gesturile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA