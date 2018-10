„Protejați-vă alegerile!”. Uneltele puse la dispoziție de incubatorul de tehnologie creat de Google

În condițiile în care alegerile libere și corecte presupun ca oamenii să aibă acces la informații, specialiștii se declară îngrijorați de creșterea exponențială a atacurilor cibernetice asupra surselor de informare. În plus, atacurile devin tot mai puternice și mai organizate, astfel încât știri importante ajung să fie trecute sub un con de umbră, iar voci ale societății civile sunt reduse la tăcere de cei care vor să limiteze libertatea de exprimare. Contra unei sume modice - uneori, echivalentul a doar 5 euro - site-urile credibile de știri pot fi blocate. O statistică întocmită anul trecut arăta că în fiecare săptămână au loc peste 125.000 de atacuri DDoS, menite să suspende activitatea anumitor pagini web.

Harta atacurile DDoS arată ce țări sunt și au fost ținte predilecte ale hackerilor. Sursă: Digital Attack Map

Jigsaw, un incubator de tehnologie creat de Google, care funcționează în prezent ca subsidiară a Alphabet Inc., compania-mamă a Google, a pregătit pentru organizațiile media și nonguvernamentale, vectorii de opinie și cei implicați în monitorizarea campaniilor electorale și a alegerilor un set de instrumente gratuite care să protejeze de cel mai des întâlnite tipuri de atacuri digitale.

„Alegerile contează. Informațiile contează. Iar în timpul alegerilor, accesul la informații corecte contează. Știrile înșelătoare pot schimba opinii. Atacurile digitale pot deconecta importante website-uri, reducând la tăcere sursele de informații exact atunci când alegătorii au mai multă nevoie de ele”, este argumentul pe care Jigsaw și Google îl invocă pentru a-i convinge pe oameni să apeleze la instrumentele pe care le pun gratuit la dispoziție.

Pe site-ul dedicat setului de produse, cele două companii susțin că instrumentele pot fi folosite, în egală măsură, de candidați, de cei care coordonează campanii electorale, dar și de jurnaliști, organizații media sau organizații implicate în monitorizarea campaniilor și a alegerilor.

Potrivit unor reprezentanți Jigsaw, după lansarea setului, 10.000 de persoane din întreaga lume au fost pregătite pentru folosirea instrumentelor grupate sub numele „Protejați-vă alegerile!”.

Protejarea website-urilor

Serviciul Project Shield este gândit să ajute organizațiile media, site-urile de știri și site-urile de campanie electorală de atacurile DDoS, atacuri prin care paginile web sunt inundate cu trafic fals până când serverele cedează. Mii sau chiar sute de mii de „vizitatori” intră pe site în același timp, iar specialiștii au constatat înmulțirea unor astfel de atacuri pentru a bloca sursele de informații.

De pildă, la sfârșitul anului 2015, site-ul BBC a fost „picat” timp de trei ore. Atacurile cibernetice care au provocat acest lucru au fost revendicate de un grup de hackeri, care și-au asumat și „meritul” de a ataca principala pagină de campanie a lui Donald Trump.

Hărți cu atacurile DDoS ale zilei și o arhivă a acestora poate fi găsită pe Digital Attack Map.

Protejarea parolelor și a altor informații personale

Specialiștii Jigsaw spun că oamenii care joacă un rol în organizarea și desfășurarea alegerilor riscă să fie ținte ale unor atacuri de tip phishing (atacuri prin care se urmărește păcălirea oamenilor astfel încât aceștia să-și dezvăluie online informații personale). Odată dobândit accesul la conturile folosite, cei din spatele atacurilor au acces la e-mail-uri, contacte, fotografii și alte informații, pot comunica în numele victimei și chiar îi pot bloca acesteia accesul la conturi în momentele considerate esențiale.

Câteva instrumente:

- Password Alert - extensie pentru Chrome care verifică fiecare pagină vizitată și avertizează dacă este introdusă parola pentru contul Google pe oricare altă pagină decât cea care trebuie.

- Smart Lock - manager de parole, care ține o evidență pentru toate numele de utilizator și parolele folosite pentru diferite conturi.

- Security Planner - aplicație care furnizează recomandări personalizate, formulate de experți în materie, în funcție de comportamentul online al utilizatorului.

Protejarea conversațiilor online

Perspective API, instrument bazat pe un sistem de inteligență artificială (AI), a fost gândită pentru ca site-urile de știri, platformele de comentarii și rețelele de socializare să aibă un nivel calitativ mai ridicat al conversațiilor online, iar oamenii să nu se mai ferească să-și exprime punctul de vedere de teama comentatorilor agresivi. Practic, „mașina” învață să identifice mesajele „toxice” și, în timp, reduce necesitatea moderării comentariilor.

Parteneri ai Jigsaw pentru realizarea Perspective au fost Wikipedia, New York Times, The Economist și The Guardian.

O mențiune, reprezentanți ai Jigsaw admit că mai sunt multe lucruri de îmbunătățit la Perspective, mai ales în ceea ce privește cuvintele care pot fi folosite în dublu sens, pozitiv și negativ.

