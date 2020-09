Sute de persoane s-au strâns sâmbătă după-amiază în Piața Universității, dar și în Piața Victoriei să protesteze față de restricțiile impuse de autorități pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. S-a dorit a fi un protest al părinților, nemulțumiți de obligativitatea ca în școli copiii să poarte mască, dar participanții au fost de toate vârstele. Părinții au venit însoțiți de copii, unii foarte mici, în cărucioare.

©Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Printre protestatari au putut fi zăriți și oameni în haine preoțești, călugărițe, dar și regizorul Cristi Puiu și actrița Carmen Tănase. De remarcat a fost și numărul mare de steaguri tricolore pe care le aveau protestatarii.

VIDEO. Imagini din Piața Universității la ora 17:00

Regizorul Cristi Puiu a fost luna trecută protagonistul unui incident la TIFF, când a avut un discurs controversat, împotriva măștilor de protecție.

Oamenii care s-au strâns sâmbătă la Piața Universității au strigat „Libertate!” și „Jos botnița!”. Ei spun că regulile din pandemie sunt o „mascaradă”, nu cred în utilitatea lor, din moment ce COVID-ul nu este decât o simplă gripă, în opinia lor. De asemenea, ei aseamănă școlile cu niște „lagăre”, din cauza obligativității portului măștii sanitare și a separatoarelor de plexiglas.

VIDEO. Imagini din Piața Universității la ora 18:00. Cristi Puiu și Carmen Tănase, printre manifestanți

În punctul maxim al protestului, au fost în jur de 350-400 de oameni. Singurii care au purtat mască au fost jurnaliștii și jandarmii. Aceștia din urmă au încercat să-i convingă pe oameni să plece acasă, fiind un protest neautorizat. În stare de alertă, sunt interzise adunările a mai mult de 100 de persoane. În plus, oamenii nu au putat măști și nici nu au păstrat distanța socială.

Regizorul Cristi Puiu, printre manifestanții din Piața Universității, care protestează față măsurile din pandemie Foto: captură Digi24

Actrița Carmen Tănase, printre participanții la protestul din Piața Universității față de regulile sanitare din pandemie Foto: captură video

VIDEO. Imagini din Piața Universității la ora 19:00

Sancțiunea maximă pe care o riscă este o amendă de 10.000 de lei, dar jandarmii au preferat să dialogheze cu ei în primă fază, după cum a declarat la Digi24 Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei. El a precizat că oamenii au fost mobilizați prin intermediul rețelelor sociale.

Medicii, îngrijorați: „Inconștiență!”

Medicii trag un semnal de alarmă și spun că din cauza acestor adunări ar putea să apară multe focare de infecție, inclusiv în școli din moment ce la protest manifestanții și-au adus și copiii. „Inconștiență”, așa a caracterizat imaginile medicul Radu Țincu. Urmăriți-i în materialul video de mai jos comentariul complet:

Ioana Stăncel, specialist în sănătate publică, a declarat la Digi24 că este o acțiune care deși respectă dreptul la opinie trebuie ca manifestanții să aleagă alte modalități și să nu expună pe nimeni la risc, pentru că există riscul ca de acolo să pornească focare, focare ce vor ajunge în școli sau care riscă să fie multiplicate în mijloacele de transport. „Persoanele (de la miting) nu s-au protejat, există riscul să plece contaminate de acolo”, a spus Ioana Stăncel.

Andreea Moldovan, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, s-a declarat de-a dreptul „șocată”. „Mă șochează imaginile, prezența celor din piață. E o lipsă de respect față de pacienți și personalul medical. (...) Mi se pare o lipsă de responsabilitate frapantă. E ca atunci când mergi aberant cu mașina și când poți face rău și celor din jur”, a spus Andreea Moldovan.

Pe de altă parte, medicul spune că a observat că pe măsură ce oamenii au început să fie infectați pe scară largă a văzut persoane care la început erau reticente că și-au reconsiderat părerea.

Cine a chemat la proteste în Piața Universității și Piața Victoriei

Un protest anunţat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se desfăşoară sâmbătă în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii, copreşedintele formaţiunii, George Simion, afirmând că manifestanţii cer „inclusiv revenirea la dreptul de protest„ care „a fost anulat în pandemie” şi acuzând actuala putere de „represiune politică împotriva partidelor din afara Parlamentului”, scrie Agerpres.

„Este un protest spontan maraton, am adus acest autocar care a mers o lună şi jumătate prin ţară. Am suferit multă represiune din partea forţelor de ordine, am luat amenzi de peste 20.000 de lei şi luptăm pentru libertatea noastră, inclusiv pentru revenirea la dreptul de protest. Dreptul de protest a fost anulat în această pandemie şi cerem toţi aceşti oameni, aproape 1.000 până în momentul acesta, dar poate vor mai veni, revenirea la dreptul de protest şi la drepturile omului care au fost suspendate pe perioada pandemiei”, a declarat, pentru AGERPRES, George Simion.

El a adăugat că are zece revendicări concrete, „de la demiterea ministrului Transporturilor pentru accidentul pe care l-a provocat, până la anchetarea tuturor achiziţiilor făcute în timpul pandemiei. Vrem ca şcolile să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, nu există online în momentul ăsta în România, este doar o farsă şi credem că acest protest va dura oricât de mult, până ne sunt îndeplinite revendicările”, a afirmat liderul AUR.

Pe un fond muzical patriotic, manifestaţii prezenţi în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii au purtat pancarte cu înscrisuri anti-guvernamentale şi au fluturat steaguri tricolore.