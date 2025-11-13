Protest în industria de apărare, aeronautică și navală. Ce îi nemulțumește pe angajați

Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta joi, 13 noimebrie, între orele 11:00 – 13:00, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Oamenii acuză lipsa unui dialog real cu autorităţile şi spun că situaţia din industria de apărare a devenit critică.

Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală reunește organizațiile reprezentative ale angajaților din companiile românești ce activează în domeniul producției de armament, muniție, tehnică militară, aeronautică și construcții navale.

Reprezentanţii acesteia au transmis că, deşi sectorul ar trebui să fie strategic, problemele structurale persistă de ani de zile. Printre revendicările lor se numără:

Lipsa contractelor şi a comenzilor, ceea ce pune în pericol funcţionarea multor unităţi.

Aprobarea bugetelor abia la finalul lunii octombrie, fapt care blochează negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă.

Lipsa investiţiilor şi absenţa angajărilor pentru 2025.

Situaţia dificilă a unor companii importante precum Şantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, UM Sadu şi METROM Braşov.

Criza de materiale esenţiale: pulberi, componente, capse pentru muniţie şi explozibili de mare putere.

Lipsa atractivităţii pentru tineri şi specialişti, ceea ce amplifică deficitul de forţă de muncă calificată în domeniu.

Sindicaliştii au afirmat că ministrul Economiei, Radu Miruţă, ar refuza „un dialog deschis, transparent şi constructiv”, în ciuda presiunilor tot mai mari din industrie.

Al doilea protest în două zile

Protestul de joi, 13 noiembrie, vine imediat după manifestaţia organizată pe 12 noiembrie de Blocul Naţional Sindical (BNS).

Atunci, sindicaliştii au ieşit în stradă acuzând politica de austeritate a guvernului condus de Ilie Bolojan.

Demonstraţia BNS s-a desfăşurat sub sloganul „Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!”, un mesaj care, potrivit organizatorilor, vizează modul în care Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar.

Blocul Naţional Sindical susţine că Guvernul pune povara fiscală aproape exclusiv pe umerii populaţiei, în timp ce nomenclatura politică şi reţelele de partid ar fi protejate.

În negocierile din coaliţie, măsurile de ajustare bugetară ar lovi în cetăţeni, dar ar cruţa programe controversate, precum „Anghel Saligny”, care continuă să primească finanţare.

Sindicaliştii l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că, în timp ce promovează concedieri colective, refuză să ia și măsuri reale de eficientizare a cheltuielilor publice în administraţia centrală şi locală.

Un alt motiv de nemulţumire îl reprezintă privilegiile din Parlament.

În prezent, fiecare parlamentar poate cheltui lunar peste 17.500 de lei din bani publici, fără a fi obligat să depună facturi sau documente justificative.

În paralel, mediul privat se confruntă cu controale dure ale ANAF, unde lipsa justificării „chiar şi pentru un singur leu” poate atrage sancţiuni.