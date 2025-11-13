Live TV

Protest în industria de apărare, aeronautică și navală. Ce îi nemulțumește pe angajați

Andreea Dobra Data publicării:
ID293022_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
sursa: Inquam Photos
Din articol
Al doilea protest în două zile

Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta joi, 13 noimebrie, între orele 11:00 – 13:00, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Oamenii acuză lipsa unui dialog real cu autorităţile şi spun că situaţia din industria de apărare a devenit critică.

Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală reunește organizațiile reprezentative ale angajaților din companiile românești ce activează în domeniul producției de armament, muniție, tehnică militară, aeronautică și construcții navale.

Reprezentanţii acesteia au transmis că, deşi sectorul ar trebui să fie strategic, problemele structurale persistă de ani de zile. Printre revendicările lor se numără:

  • Lipsa contractelor şi a comenzilor, ceea ce pune în pericol funcţionarea multor unităţi.
  • Aprobarea bugetelor abia la finalul lunii octombrie, fapt care blochează negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă.
  • Lipsa investiţiilor şi absenţa angajărilor pentru 2025.
  • Situaţia dificilă a unor companii importante precum Şantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, UM Sadu şi METROM Braşov.
  • Criza de materiale esenţiale: pulberi, componente, capse pentru muniţie şi explozibili de mare putere.
  • Lipsa atractivităţii pentru tineri şi specialişti, ceea ce amplifică deficitul de forţă de muncă calificată în domeniu.

Sindicaliştii au afirmat că ministrul Economiei, Radu Miruţă, ar refuza „un dialog deschis, transparent şi constructiv”, în ciuda presiunilor tot mai mari din industrie.

Al doilea protest în două zile

Protestul de joi, 13 noiembrie, vine imediat după manifestaţia organizată pe 12 noiembrie de Blocul Naţional Sindical (BNS).

Atunci, sindicaliştii au ieşit în stradă acuzând politica de austeritate a guvernului condus de Ilie Bolojan.

Demonstraţia BNS s-a desfăşurat sub sloganul „Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!”, un mesaj care, potrivit organizatorilor, vizează modul în care Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar.

Blocul Naţional Sindical susţine că Guvernul pune povara fiscală aproape exclusiv pe umerii populaţiei, în timp ce nomenclatura politică şi reţelele de partid ar fi protejate.

În negocierile din coaliţie, măsurile de ajustare bugetară ar lovi în cetăţeni, dar ar cruţa programe controversate, precum „Anghel Saligny”, care continuă să primească finanţare.

Sindicaliştii l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că, în timp ce promovează concedieri colective, refuză să ia și măsuri reale de eficientizare a cheltuielilor publice în administraţia centrală şi locală.

Un alt motiv de nemulţumire îl reprezintă privilegiile din Parlament.

În prezent, fiecare parlamentar poate cheltui lunar peste 17.500 de lei din bani publici, fără a fi obligat să depună facturi sau documente justificative.

În paralel, mediul privat se confruntă cu controale dure ale ANAF, unde lipsa justificării „chiar şi pentru un singur leu” poate atrage sancţiuni.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 3 persoane...
ciprian ciucu
Alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru...
Ultimele știri
Motivul pentru care în unele magazine se găsesc tot mai puține ouă: Fermierii le exportă pentru că primesc bani mai mulți
Marketing model Trump. Președintele american a pulverizat pe președintele sirian parfumul care-i poartă numele: „E cel mai bun”
Zelenski, apel către aliații europeni: „Supraviețuirea Ucrainei depinde de accesul la activele rusești înghețate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi”
sindicalisti bns protesteaza in pta victoriei
Sindicaliştii BNS au protestat în stradă față de măsurile de austeritate. Ce promisiune au primit
mother and her newborn baby, maternity concept, soft image of beautiful family
Rata natalității în scădere adâncește criza economică: „Forța de muncă se reduce, iar presiunea pe pensii crește”
Ministerul rus de Externe, Serghei Lavrov
Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals
o persoana tine in mana bani
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
Partenerii noștri
Pe Roz
A pierdut toți banii primiți ca dar chiar în noaptea nunții și și-a distrus căsnicia din cauza unui viciu...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Un fan al Stelei, discuție fabuloasă cu Radu Petrescu și Marcel Bîrsan în avion. Ce le-a zis despre...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Oraşele din România în care va ninge chiar înainte de Crăciun. De mulţi ani nu a mai fost zăpadă
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...