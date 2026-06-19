Câteva sute de persoane participă, vineri seară, în Piaţa Victoriei, la o manifestaţie anunţată de mai multe asociaţii neguvernamentale şi intitulată „E nevoie de apărăm democraţia”. Manifestanţii spun că vor justiţie şi nu corupţie şi că „România e sub asediu”. Jandarmeria îi îndeamnă pe participanţi să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente.

Manifestaţia, care a început la ora 19.00, este organziată de mai multe ONG-uri care spun că oamenii au ieşit, în anii trecuţi, în stradă pentru justiţie, nu pentru corupţie.

„Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, este mesajul organizatorilor.

Ei cataloghează drept „ruşinos” faptul că oamenii trebuie să iasă în stradă pentru a apăra democraţia, la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii.

Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivelul Capitalei.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente”, este mesajul autorităţilor către protestatari.

Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi

Mai multe organizaţii civice organizează un protest în Piaţa Victoriei, vineri, între orele 19:00 şi 23:00, ca un răspuns la ultimele decizii din Justiţie.

Organizatorii evenimentului sunt „Corupţia ucide”, „Rezistenţa”, „Iniţiativa România” şi „Asociaţia MEA”.

Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi, toate fiind considerate de iniţiatorii protestului împotriva celor care îl susţin pe preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

Editor : Liviu Cojan