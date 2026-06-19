Live TV

Video Protest în Piaţa Victoriei: „România e sub asediu. Când sistemul se luptă să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim în stradă”

Data actualizării: Data publicării:
oameni la un protest in piata victoriei
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi

Câteva sute de persoane participă, vineri seară, în Piaţa Victoriei, la o manifestaţie anunţată de mai multe asociaţii neguvernamentale şi intitulată „E nevoie de apărăm democraţia”. Manifestanţii spun că vor justiţie şi nu corupţie şi că „România e sub asediu”. Jandarmeria îi îndeamnă pe participanţi să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente.

Manifestaţia, care a început la ora 19.00, este organziată de mai multe ONG-uri care spun că oamenii au ieşit, în anii trecuţi, în stradă pentru justiţie, nu pentru corupţie.

„Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, este mesajul organizatorilor. 

Ei cataloghează drept „ruşinos” faptul că oamenii trebuie să iasă în stradă pentru a apăra democraţia, la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii.

Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivelul Capitalei.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente”, este mesajul autorităţilor către protestatari.

Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi

Mai multe organizaţii civice organizează un protest în Piaţa Victoriei, vineri, între orele 19:00 şi 23:00, ca un răspuns la ultimele decizii din Justiţie.

Organizatorii evenimentului sunt „Corupţia ucide”, „Rezistenţa”, „Iniţiativa România” şi „Asociaţia MEA”.

Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi, toate fiind considerate de iniţiatorii protestului împotriva celor care îl susţin pe preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
3
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
2026-06-15-1467
4
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
5
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
OUT de la Barcelona, Ansu Fati a făcut un "anunț-șoc" la doar 23 de ani
Digi Sport
OUT de la Barcelona, Ansu Fati a făcut un "anunț-șoc" la doar 23 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Incendiu în zona stației de metrou Titan din Capitală. Accesul spre Parcul I.O.R. a fost închis
perchezitii politie
Percheziții într-un dosar de proxenetism: sunt vizate adrese din București și Ploiești
profesori protest 17 iunie bucurești
Sindicaliştii din educaţie au protestat în centrul Capitalei. Mii de persoane au mers în marș din Piața Victoriei la Parlament
clanuri
Panică într-un cartier din București: Două clanuri rivale s-au amenințat cu topoare și pistoale. Doi oameni au fost arestați preventiv
harta america
Doi din cinci americani nu cred că SUA vor mai rezista în forma actuală încă 250 de ani, și nici ca stat democratic
Recomandările redacţiei
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Adrian Veștea fără să întrebe PNL...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan își anunță candidatura la șefia PNL. Mesaj pentru...
traian basescu
Traian Băsescu: „Este cea mai mare criză politică pe care a...
fritz
Dominic Fritz a fost reconfirmat în unanimitate la şefia USR, la o zi...
Ultimele știri
MAE face precizări despre românul condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj
Zelenski: Ucraina are practic „a doua cea mai puternică armată a NATO”
Adrian Veștea, prima reacție după anunțul privind convocarea Congresului extraordinar PNL
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar fi dorit să joace o singură partidă
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 4 ani cu U Craiova! Fostul portar de la Udinese a fost prezentat oficial. Update...
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Camelia Mitoșeru, revoltată de prețurile mari din piețe: „Românii cumpără trei roșii și cinci cartofi, e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...