Live Text „Justiție, nu corupție”. Protest în Piața Victoriei: sute de manifestanți cer demiteri la vârful Justiției și reforme imediate

photo-collage.png (15)
Protest în Piața Victoriei. Manifestanții cer demiteri la vârful Justiției și schimbarea legilor. Foto: Digi24.ro

Sute de persoane s-au strâns joi în Piața Victoriei, după publicarea documentarului Recorder despre influența rețelelor de corupție din sistemul judiciar. Protestatarii cer demiterea Liei Savonea, a conducerii DNA, precum și a ministrului Cătălin Predoiu, acuzând că sub mandatele lor Justiția a ajuns vulnerabilă și „capturată”. Manifestanții solicită și modificări legislative care să elimine portițele ce permit amânarea proceselor până la prescripție.

ACTUALIZARE 19.38 Numărul participanților continuă să crească în Piața Victoriei, unde oamenii se adună într-un ritm tot mai alert. Manifestanții fac apel direct la președintele României, Nicușor Dan, cerându-i să intervină public în contextul scandalului care vizează Justiția.

Mulțimea scandează: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!”

Protestatarii spun că președintele trebuie să se poziționeze ferm în fața problemelor semnalate în sistemul judiciar.

ACTUALIZARE 19.17 Protestul a început în Piața Victoriei cu scandări dedicate judecătoarei Raluca Moroșanu, magistratul de la Secția I Penală a Curții de Apel București care a intervenit joi, în timpul conferinței de presă a CAB, pentru a-l susține pe fostul său coleg Laurențiu Beșu. Momentul, devenit viral pe rețelele sociale, a fost perceput de participanți ca un act de curaj într-un sistem pe care îl consideră „capturat”.

Oamenii au venit cu pancarte și scandează: „Justiție optimizată, mafie organizată!”, „Justiție, nu corupție!” și „Peste tot poliție, nicăieri justiție”.

Atmosfera este tensionată, iar mulțimea crește treptat.

photo-collage.png (14)
Protest în Piața Victoriei. Manifestanții cer demiteri la vârful Justiției și schimbarea legilor. Foto: Digi24.ro

Știrea inițială

Organizatorii spun că „situația a devenit intolerabilă” și că este nevoie de acțiune civică pentru a proteja statul de drept. Mesajele transmise în piață fac trimitere inclusiv la protestele din 2017 împotriva OUG 13, participanții afirmând că ies din nou în stradă „pentru a opri o altă oroare: o Justiție capturată”.

Principalele revendicări ale protestatarilor sunt:

  • revocarea Liei Savonea
  • demiterea conducerii DNA
  • demiterea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu
  • revizuirea competențelor CSM
  • eliminarea prin lege a portițelor care permit prescrierea dosarelor penale

„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Beșu și Moroșanu după conferința de presă a CAB

Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”

CSM acuză o campanie de destabilizare a Justiției, după dezvăluirile Recorder

Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că a fost ofițer de informații și cere sesizarea CSAT

