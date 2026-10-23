Protest în Vrancea, după ce autorităţile au permis redeschiderea adăpostului de la Suraia, unde câini au fost ucişi şi schingiuiţi

Zeci de activişti s-au adunat, vineri după-amiază, la Suraia, în judeţul Vrancea, pentru a protesta faţă de faptul că autorităţile sanitar-veterinare din acest judeţ au avizat redeschiderea adăpostului privat unde anul trecut au fost formulate acuzaţii de ucidere şi schingiuire a câinilor fără stăpân. Apărătorii drepturilor animalelor spun că nu este normal ca o persoană anchetată penal pentru schingiuirea câinilor să poată desfăşura în continuare activităţi de gestionare a acestora şi anunţă că vor contesta în instanţă autorizaţia care permite reluarea activităţii adăpostului privat.

Activişti pentru drepturile animalelor, reprezentanţi ai unor asociaţii de profil şi iubitori de animale s-au adunat, vineri după-amiază, în faţa adăpostului Vetmedan din Suraia, pentru a protesta faţă de decizia Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea de a aproba redeschiderea adăpostului privat care gestionează câini fără stăpân şi cu privire la care au fost formulate acuzaţii penale.

Iubitorii de animale spun că, după ce s-a constatat că adăpostul de la Suraia era un „lagăr de exterminare”, unde câinii fără stăpân erau ucişi pe bani publici, schingiuiţi şi ţinuţi fără hrană şi apă, nu este normal ca autorităţile să avizeze redeschiderea adăpostului.

„După ce am reuşit să aducem în atenţia publicului, anul trecut, imaginile cumplite surprinse în adăpostul groazei de la Suraia, unde animalele erau ucise într-un mod oribil, am fost asiguraţi din mai multe părţi, inclusiv de către reprezentanţi ai ANSVSA, că nu se va redeschide niciodată. Acum ne-am trezit că a fost reautorizat, la şapte-opt luni de la momentul în care a fost închis. Acum este conform sanitar-veterinar. Ani de zile a fost lăsat să omoare animalele, iar acum este conform şi autorizat. Ştim ce s-a întâmplat acolo, există dovezi, nu putem să întoarcem privirea şi să spunem că nu am văzut, nu am ştiut. Nu mai acceptăm moartea animalelor pe bani publici. Noi am putut vedea în imagini că pe lângă că erau ucise animalele, erau înfometate, schingiuite, se arunca apă cu furtunul pe câini la temperaturi negative afară”, a declarat, pentru News.ro, unul dintre organizatorii manifestaţiei, Emma Stratulat, preşedintele organizaţiei Save our Paws şi cofondatoarea Federaţiei Împreună pentru Animale.

Trei persoane fizice şi firma care administra adăpostul au fost plasate sub control judiciar la începutul anului

Aceasta a explicat că oficiali ai DSVSA Vrancea le-au spus protestatarilor că adăpostul a fost "adus la standarde pentru a fi autorizat", dar şi că acelaşi medic care a gestionat adăpostul se va ocupa de el şi de acum înainte.

Emma Stratulat a arătat că oficialii DSVSA au spus că dreptul de liberă practică al medicului nu este suspendat, pentru că acesta a atacat în instanţă suspendarea din partea autorităţilor, dar şi că acesta este doar cercetat, nu şi condamnat definitiv pentru infracţiuni la legea pentru protecţia animalelor.

„În biroul directorului DSVSA Vrancea, unde am fost invitaţi, discursul a fost cel pe care îl auzim tot timpul: că ei au acţionat conform legii, că nu au avut ce să facă. Am cerut să vedem autorizaţia emisă de DSVSA. Am solicitat oficial documentul, îl vom contesta în instanţă. Vom încerca să facem plângeri penale pentru fiecare dintre cei care au semnat această autorizaţie”, a afirmat Emma Stratulat.

Mai multe asociaţii de protecţie a animalelor, dar şi persoane fizice, au adus acuzaţii grave autorităţilor din judeţul Vrancea, în cazul adăpostului din Suraia, unde 15.000 de animale ar fi fost ucise.

Trei persoane fizice şi firma care administra adăpostul au fost plasate sub control judiciar la începutul anului.

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Editor : Liviu Cojan