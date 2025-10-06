Live TV

Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă la sfârșitul acestui an

complexul energetic oltenia facebook ceo oltenia 18 07 2015

În jur de 200 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, luni, în faţa sediului administrativ al companiei din Târgu Jiu. Potrivit preşedintelui Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldăruşe, este vorba de un protest spontan.

Aproximativ 200 de oameni, este o chestie spontană, nemulţumirile sunt mari în rândul tuturor lucrătorilor din cadrul CEO şi aici este vorba de decalarea termenelor de închidere a CEO. Aşteptăm un comunicat din partea ministerului (Ministerul Energiei n.r.) în ceea ce priveşte perioada de negociere, când urmează să fie renegociată, care este planul. Oamenii aşteaptă un răspuns pozitiv, starea de nemulţumire este una extraordinar de mare”, a declarat, pentru Agerpres, Gabriel Căldăruşe.

România poartă în prezent negocieri finale la Bruxelles pentru a obţine amânarea închiderii centralelor pe cărbune, cel puţin în această iarnă, astfel încât să nu existe riscul ca ţara noastră să se confrunte cu un deficit masiv de energie, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment pe teme de energie.

În momentul de faţă, definitivez cu colegii de la Complexul Energetic Oltenia scenariile de lucru. Mâine (marţi, n.r.) plec la Bruxelles pentru o negociere oarecum finală pentru că, până vineri, România trebuie să aibă o poziţie foarte clară pe Jalonul 119 (care vizează închiderea centralelor pe cărbune, n.r.).

Timp de 2 ani şi jumătate pentru Comisia Europeană a fost tabu, nu au fost dispuşi să redeschidă acest dosar.

Au fost dispuşi să redeschidă acum o lună de zile după ce am prezentat un studiu de adecvanţă făcut de colegii de la Transelectrica, în care erau patru scenarii, iar unul dintre ele arăta clar că, în anumite condiţii, în lipsa grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia, riscăm cu adevărat să avem un deficit masiv de energie şi, în acel scenariu, suntem în cazul în care vom închide aceste centrale la 31 decembrie.

În situaţia în care nu voi reuşi să-i conving şi vom ajunge în situaţia de a le păstra cu riscul de a primi o corecţie financiară de minimum un miliard de euro, toate măsurile din pachetul 1 şi 2 de restrângere a cheltuielilor bugetare, de creştere a veniturilor, vor fi anulate de penalitatea de minimum un miliard de euro pe care o vom plăti Comisiei Europene pentru faptul că nu ne-am atins ţintele asumate de România prin PNRR, a menţionat Bogdan Ivan.

El a subliniat că România a încasat 2,6 miliarde de euro „pentru a înlocui capacităţile de producţie a energiei electrice pe lignit cu noi capacităţi de producţie bazată pe gaz, solar şi storage”.

Nemulțumirile angajaților sunt legate de declarațiile premierului, care a spus că dacă vor fi menținute deschise centralele pe cărbune este nevoie de o restructurare astfel încât să nu mai fie căpușate și, de asemenea, să nu mai fie nevoie ca statul să dea anual miliarde de lei pentru ca lucrurile să funcționeze în cadrul acestor companii.

Tot prim-ministrul a declarat că dacă nu se reușește o restructurare, atunci există varianta de a se renunța la producția pe cărbune.

Oamenii care au ieșit la protest se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă la finalul anului în curs, în contextul în care ministrul Energiei a declarat că România riscă penalități de peste 2 miliarde de euro dacă nu închide centralele pe cărbună la 31/12/2025.

Protestatarii au spus că vor rămâne în fața sediului companiei până când cineva din conducerea acesteia sau cineva de la minister va transmite date oficiale despre soarta CEO, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, spuneau ei că li se pot alătura și colegii care lucrează în carierele miniere.

