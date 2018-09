Protestatarul rănit de o grenadă în 10 august: Dragnea felicită jandarmii așa cum Iliescu felicita minerii

Doru Oprea, unul dintre protestatarii răniți de jandarmi la Mitingul Diasporei din 10 august, a mers, marți dimineața, la audierile de la Parchetul General, unde a declarat că a depus drept probe capacul de la grenada care i-a intrat în picior, precum și blugii pe care îi purta în seara respectivă.

El a criticat declarația în care Liviu Dragnea afirma că Jandarmeria a intervenit corect în 10 august, comparând-o cu cea în care Ion Iliescu lăuda intervenția minerilor în Capitală.

„Am fost sunat luni de un domn procuror de aici și am fost chemat să reiau tot ce am scris în declarație. Am dat o declarație amănunțită cu absolut tot ce s-a întâmplat în 10 august. Declarația a durat trei ore. Am depus la dosar blugii pe care i-am avut pe mine, care sunt acum probă. Blugii sunt găuriți, prin ei mi-a intrat capacul de grenadă în picior. Am depus șosetele și capacul de grenadă din picior, plus alte două bucățele de plastic. S-a întocmit proces verbal, am cerut și o expertiză medico-legală, pentru că eu consider că mi-a fost pusă viața în pericol”, a declarat Doru Oprea.

Întrebat ce părere are despre faptul că Liviu Dragnea și Carmen Dan au declarat că jandarmii au acționat legal și corect, protestatarul a declarat că „ei așa vor susține până la final. Exact cum și Iliescu și Roman vor susține că au respectat legea la Mineriada din 91. Sper doar ca acest dosar să nu fie încă un dosar Mineriada uitat de lume și tărăgănat vreo 25 de ani. Sper ca acei vinovați să fie găsiți cât mai repede.

Pe modelul Ion Iliescu, care a felicitat minerii care au venit în București și au semănat panseluțe și au bătut cu ciomegele protestatarii de atunci, exact cum am fost și noi bătuți și gazați și împușcați cu grenade. Exact același sistem FSN-ist de acum 28 de ani”, a adăugat protestatarul.

