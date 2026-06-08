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Video Proteste la MIPE față de legea salarizării: „Fondurile europene nu se absorb singure”

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Protest la MIPE. Sursa foto: Facebook/Sindicat MIPE Normalitate

Salariații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au continuat luni protestele față de noua lege a salarizării, pe care o acuză că va reduce veniturile personalului implicat în gestionarea fondurilor europene. Sindicaliștii avertizează că măsurile ar putea accelera plecările din sistem.

„Până nu se va înţelege că se distruge un sistem care aduce zeci de miliarde, sute de miliarde în ţară, nu vom renunţa. La noi impactul bugetar este pozitiv şi tocmai împotriva noastră s-au îndreptat. Noi suntem oameni responsabili care deocamdată nu punem pixul jos, dar în perioada imediat următoare putem pune şi pixul jos. Încercăm să ne rezolvăm sarcinile de serviciu. Intenţionăm să facem proteste zilnice, aici, şi în ţară”, a declarat Carmen Maican, preşedintele Sindicatului „MIPE Normalitate”.

Protestele se derulează atât în fata sediului MIPE din Capitală, cât şi în teritoriu, iar sindicaliştii afişează mesaje precum „Măsurile absurde de austeritate = neatragerea fondurilor europene”, „Spunem NU distrugerii sistemului care salvează bugetul României!”, „Fondurile europene nu se absorb singure” şi „Salarii competitive pentru performanţă”.

Săptămâna trecută, angajaţii organismelor intermediare regionale din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) au protestat în mai multe regiuni ale ţării faţă de măsurile care vizează restructurarea structurilor implicate în gestionarea fondurilor europene, susţinând că acestea riscă să afecteze capacitatea de atragere a finanţărilor europene.

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), prevede premii salariale în funcţie de performanţă, condiţionate de regulamente şi standarde specifice, cuprinse între 10-20% din salariu de bază, pentru maximum 30% dintre angajaţi.

Sindicaliștii afirmă că protestele vor continua și în zilele următoare, atât la sediul central al ministerului, cât și în structurile teritoriale. Aceștia nu exclud escaladarea acțiunilor de protest, inclusiv declanșarea unei greve generale, pe fondul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. Totodată, marți este anunțată o grevă japoneză organizată de Federația SANTAS, la care ar urma să participe peste 100.000 de lucrători din sectorul public.

Editor : M.I.

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