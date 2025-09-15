Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina. Ce arată datele MApN

În mai mult de jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţei cu România, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre, arată datele centralizate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), potrivit Agerpres.

Datele MApN arată că, din luna februarie 2022, când Rusia a declanşat invazia în Ucraina, în apropierea graniţelor României s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost implicate drone ruseşti.

Dintre acestea, în 38 de situaţii, fragmente de drone au căzut pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării.

De asemenea, în 10 situaţii dronele ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al României, ultimul incident având loc în acest weekendul trecut.

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina, a precizat ulterior MApN.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române trimise să monitorizeze situația au avut permisiunea de a doborî drona, dar piloții au decis să nu deschidă focul, după de au evaluat riscurile colaterale.

„Când au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a declarat Ionuț Moșteanu la Digi24.

Ministrul a precizat că avioanele F-16 zburau deasupra dronei și că un proiectil de 20 mm de pe mitraliera cu care este echipat avionul F-16 zboară circa 5 kilometri.

„Am încredere în decizia piloților”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

