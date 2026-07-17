Poziția PSD față de viitoarea lege a salarizării rămâne una „constructivă”, însă social-democrații nu vor susține actul normativ înainte de a-l analiza și de a-l discuta cu sindicatele, a declarat vineri deputatul Florin Manole. Acesta a insistat că partidul nu poate accepta o lege care să reducă veniturile angajaților din sectorul public, chiar dacă este necesară respectarea angajamentelor privind reducerea deficitului bugetar.

Florin Manole a precizat că proiectul de lege a ajuns la PSD abia vineri și că analiza va continua în weekend, împreună cu reprezentanții sindicatelor din toate familiile ocupaționale.

„Poziţia Partidului Social Democrat, raportat la legea salarizării, este una constructivă, doar că, aşa cum am spus, nu vom putea vota o lege fără să o fi văzut, am primit-o astăzi, şi fără să o fi consultat cu sindicatele şi cu toate instituţiile asupra cărora această lege are impact. Şi noi am demarat aceste discuţii, aceste consultări cu sindicatele încă din prima oră de după întâlnirea de la Cotroceni. Vom continua programul de întâlniri cu fiecare familie ocupaţională, cu sindicatele reprezentative din fiecare familie ocupaţională şi mâine, sâmbătă şi duminică, astfel încât până luni, marţi, când ar trebui să fie următoarea discuţie de la Cotroceni, să reuşim să trecem prin întreaga lege, prin toate anexele, împreună cu sindicatele reprezentative, astfel încât să avem o concluzie despre cât este de acceptabilă din punct de vedere social, cât este de echitabilă, cât de multe probleme din salarizarea actuală rezolvă, în acelaşi timp păstrând în minte responsabilitatea de a respecta angajamentele României referitoare la deficit”, a declarat Florin Manole, viner la Parlament.

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„Nu vom vota o lege care reduce salariile”

Deputatul PSD a afirmat că obiectivul partidului este adoptarea unei legi echitabile, fără a crea presiuni suplimentare asupra bugetului, dar și fără diminuarea veniturilor angajaților din sistemul public.

„Nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul ţării, dar în acelaşi timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaţilor, din oricare dintre sistemele sănătate, educaţie, ordine publică, administraţie”, a subliniat Manole.

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Explicații privind sporul pentru proiecte europene

Întrebat despre prevederea potrivit căreia demnitarii ar urma să beneficieze de un spor de 40% pentru proiecte europene, față de 20% cât s-a vehiculat inițial, Manole a susținut că procentul de 40% există deja pentru anumite categorii.

„Am primit legea acum o oră. Ce pot să vă spun despre sporul pe fonduri europene pentru primari este că el astăzi este de 40%. Deci, dacă şi în viitoarea lege va fi de 40%, nu este o diferenţă în plus. (...) Nu toţi demnitarii primesc spor de fonduri europene. Niciun parlamentar nu primeşte spor de fonduri europene”, a declarat deputatul PSD.

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Florin Manole a spus că PSD urmărește două obiective principale în negocierile privind legea salarizării: protejarea veniturilor angajaților din sectorul public și reducerea inechităților salariale, în limita resurselor bugetare disponibile.

„Obiectivul principal al Partidului Social Democrat este, în primul rând, ca niciun om angajat în sistemul public să nu piardă şi al doilea obiectiv este să rezolve, cu puţinii bani care sunt disponibili, cât mai multe dintre inechităţi. Astea sunt principalele două obiective, orice altceva e în plan secund”, a subliniat Manole.

Editor : Ana Petrescu