„PSD pune televiziunea publică pe mâna AUR.” Reacția PNL după numirea Sorinei Matei la șefia TVR

PSD pune televiziunea publică pe mâna AUR, a transmis, marţi, Partidul Naţional Liberal, după decizia Birourilor permanente reunite al Camerei Deputaţilor şi Senatului privind numirea conducerilor interimare la TVR şi Radio România, şi anume jurnalista Sorina Matei şi Răzvan Dincă.

„PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav: a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice. Nu este o simplă numire. Este rezultatul unei înţelegeri politice între PSD şi AUR, prin care social-democraţii au decis să dea pe mâna unui partid extremist una dintre cele mai importante instituţii de informare din România. Votul de astăzi confirmă ceea ce am spus în urmă cu o săptămână: PSD şi AUR lucrează împreună şi îşi votează reciproc oamenii şi interesele. De această dată, miza este însă mult mai mare: televiziunea naţională", se arată într-un comunicat al PNL.

Liberalii consideră că TVR este o instituţie plătită de toţi românii şi prin intermediul ei se informează milioane de oameni, iar „într-un moment în care România este la graniţa unui război, iar dezinformarea şi propaganda reprezintă ameninţări reale, controlul informaţiei publice nu poate deveni moneda unui troc politic între PSD şi forţe extremiste”.

„Este cu atât mai grav cu cât AUR promovează constant mesaje anti-europene şi preia narative care afectează încrederea românilor în instituţiile statului, în Uniunea Europeană şi în parteneriatele strategice ale României. PSD trebuie să explice public de ce a ales să pună televiziunea naţională pe mâna forţelor extremiste şi ce a primit în schimb. Informarea corectă a românilor este o chestiune de interes naţional şi de securitate naţională. TVR nu este televiziunea PSD şi nu este televiziunea AUR. Este televiziunea tuturor românilor”, a mai transmis PNL.

Într-o postare pe Facebook, deputata PNL Raluca Turcan a transmis că, pentru a doua oară într-o săptămână, „PSD şi AUR îşi dau mâna şi împart funcţii cu votul Parlamentului”.

„De data aceasta, au pus mâna pe TVR şi Radioul public. PSD ia Radioul public, AUR ia TVR. Frumos aranjament pentru două partide care se ceartă atât de convingător în faţa camerelor! Dacă am fi avut, în sfârşit, un raport al Administraţiei Prezidenţiale despre anularea alegerilor prezidenţiale şi atacul hibrid al Federaţiei Ruse asupra României, despre mecanismele de manipulare, propagandă şi intoxicare a spaţiului public, sunt convinsă că am fi regăsit acolo, pe listă, la loc de mare onoare, şi noua propunere a AUR pentru TVR. O chestiune extrem de gravă, pentru că cine conduce televiziunea publică şi ce garanţii există pentru independenţa sa editorială sunt chestiuni care ţin inclusiv de securitatea democratică a României. Întrebarea este ce urmează la TVR şi Radioul public. Interviuri cu Simion şi Grindeanu în tandem? Dezbateri în care PSD pune întrebările şi AUR dă răspunsurile? Sau invers? Dincolo de ironie, situaţia este extrem de gravă. Cele două instituţii au devenit moneda de schimb într-un troc politic PSD-AUR. Sunt din ce în ce mai convinsă că asistăm, de fapt, la primele episoade ale unui troc politic mai mare, pentru instalarea unui Guvern PSD-AUR”, a declarat Turcan.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marţi, noile conduceri interimare la Societatea Română de Televiziune (SRTv) şi la Societatea Română de Radiodifuziune (SRR).

La Radioul public a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTv - jurnalista Sorina Matei, în calitate de director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Editor : A.P.