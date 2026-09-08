Pompierii tulceni au redat, marţi după-amiază, unei persoane din municipiul Tulcea un pui de papagal care a zburat din apartamentul care-l găzduia, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) «Delta».

Proprietarul păsării exotice a cerut ajutorul pompierilor la numărul unic de urgenţă 112 şi le-a spus acestora că puiul de papagal, de aproximativ 80 de centimetri, cu o greutate de circa două kilograme, stătea într-un copac din faţa apartamentului

„Ca orice solicitare, pompierii tulceni au luat în serios urgenţa cetăţeanului. Orice animal de companie, indiferent de specie şi rasă este considerat, pentru cineva, un membru al familiei aşa că în timpi operativi de la primirea apelului, pompierii din cadrul Detaşamentului Tulcea au ajuns la locul solicitării cu o autoscară şi după câteva insistenţe şi manevre delicate, au reuşit să recupereze frumoasa înaripată. Era vorba de un papagal exotic care, pui fiind, avea dimensiuni impresionante”, au precizat reprezentanţii ISU «Delta» Tulcea.

Un exemplar din specia de papagal salvat de pompierii tulceni poate costa cel puţin 2.000 de euro.

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Editor : Liviu Cojan