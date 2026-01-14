Live TV

colaj putin vas
Sursa foto: Colaj foto/Profimedia
Odată cu începutul războiului din Ucraina, cea mai importantă sursă de finanțare a mașinăriei de război a lui Vladimir Putin, extracția de petrol, a fost supusă sancțiunilor internaționale. Din cauza acestui lucru, rușii au căutat căi prin care să eludeze dreptul internațional și să continue exportul „aurului negru”. Una dintre cele mai cunoscute metode este cea prin intermediul așa numitei „flote fantomă”. Această metodă este folosită pe larg de către statele aflate sub sancțiuni. Nave care aparțin statului sancționat operează sub pavilionul unor țări mici sau cu o legislație laxă. Unele dintre nave preiau petrolul direct din porturile Rusiei, altele folosesc transferul „ship to ship”. Acest lucru se întâmplă în apele internaționale sau în zona economică exclusivă a unor țări, inclusiv a României, acuză un grup de experți români.  

Ce este zona economică exclusivă

Conform legii 17/1990, articolul 9, zona economică exclusivă a României este instituită în spaţiul marin al ţărmului românesc la Marea Neagră, situat dincolo de limita apelor mării teritoriale şi adiacent acestora, în care România îşi exercită drepturi suverane şi jurisdicţia asupra resurselor naturale ale fundului mării, subsolului acestuia şi coloanei de apă de deasupra, precum şi în ceea ce priveşte diferitele activităţi legate de explorarea, exploatarea, protecţia, conservarea mediului şi gestionarea acestora.

În condiţiile specifice determinate de dimensiunile Mării Negre, întinderea zonei economice exclusive a României se stabileşte prin delimitare, pe bază de acord încheiat cu statele vecine ale căror ţărmuri sunt limitrofe sau situate faţă în faţă cu litoralul românesc al Mării Negre, ţinându-se seama de faptul că lăţimea maximă a zonei economice exclusive, în conformitate cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996, poate fi de 200 mile marine.

Diferența dintre zona economică exclusivă și apele teritoriale

Diferența principală este că Apele Teritoriale (Marea Teritorială) sunt o extensie a teritoriului național, supuse suveranității depline a statului, cu drepturi de jurisdicție, în timp ce Zona Economică Exclusivă (ZEE), deși adiacentă, oferă statului doar drepturi suverane economice (explorare, exploatare resurse, cercetare, protecția mediului) pe o zonă mai largă (până la 200 mile maritime), lăsând libertatea altor state de navigație și zbor, conform Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării.

Cum funcționează schema pusă la punct de ruși

Zona economică exclusivă este un spațiu juridic ambiguu, în care statul de coastă are drepturi limitate, ambiguitate exploatată tot mai des de actori care operează la limita legii. Deși prezența repetată a navelor opace în ZEE nu este ilegală în sine, ea creează un cadru permisiv pentru riscuri cumulative de securitate, mediu și economie.

În contextul Mării Negre, deja marcată de confruntări hibride și incidente militare, astfel de rutine offshore capătă o semnificație strategică sporită. Această vulnerabilitate este amplificată de miza energetică majoră a României, în special prin exploatarea Neptun Deep, unde normalizarea prezenței unor nave opace în proximitatea infrastructurii offshore generează un risc latent, chiar și în lipsa unor incidente directe.

Exemplu de folosire a apelor gestionate de România

În toamna-iarna anului 2025 și la începutul lui 2026, vestul Mării Negre începe să arate tot mai clar ca un spațiu utilizat nu doar pentru tranzit comercial, ci pentru staționare planificată, sincronizare și, foarte probabil, pentru operațiuni logistice opace orchestrate de Rusia.

Pe 3 decembrie 2025, o navă de tip petrolier denumită CLEAN RAIDER (fostă Uog Despina V conform Marine Traffic)cu număr unic de identificare IMO 9425318, navigând sub pavilionul Liberiei, ajunge în ZEE a României. În perioada 3-12 decembrie 2025 CLEAN RAIDER a înregistrat mai multe episoade de staționare (loitering) în largul României, aflându-se într-o proximitate suspectă (de aproximativ 1,1 km în jurul datei de 3 decembrie) cu un alt petrolier – KOLENTE (fost Pm Bradley) cu IMO 9264271 sub pavilion Sierra Leone și care venea din portul Novorossiisk (Rusia). Experții au analizat datele publice oferite de portalul Equasis și nava CLEAN RAIDER este deținută din 3 iulie 2025 de compania grecească Viking Liquid Investments Inc. cu sediul în Atena. Anterior, nava fusese deținută de compania Oug Despina V LLC cu sediul în Insulele Marshall (din 1 iulie 2022).

CLEAN RAIDER a fost construită în 2010 și are un tonaj de 29.563 de tone, iar lungimea este de 183 de metri cu lățimea de 32 de metri. Petrolierul a avut de-a lungul celor 15 ani diverse denumiri: SLS Land (în 2010), Eships Maya (2010), UACC Ras Tanura (2015) și Uog Despina V (2022), se arată în investigația digiforteam, semnată de către Dr. Nicolae Țîbrigan, expert coordonator <Digital Forensic Team> și Dragoș Tîrnoveanu, fondator al think-tankului 45north.

Datele oferite de platforma Marine Traffic arată că nava CLEAN RAIDER a avut o prezență repetată în vestul Mării Negre cu două loitering events în ZEE a României (3-12 decembrie 2025) la aproximativ 35-36 de kilometri de țărm, la travers de Tuzla, adică a staționat și s-a deplasat lent în episoade de 20-30 de ore într-o zonă în care, în mod normal, navele doar tranzitează. Nu este automat ilegal, dar este suspect, mai ales că astfel de comportamente pot indica pregătire pentru transferuri ship-to-ship (STS) și chiar activități hibride „sub pragul legalității” – spionaj, testarea reacțiilor autorităților, etc. Aceleași date confirmă un astfel de comportament și la nivel regional.

CLEAN RAIDER a avut staționări foarte lungi în trei zone care, în logistică maritimă, funcționează frecvent ca „spații tampon” între rute și destinații, cum ar fi sudul Ciprului (aprox. zona Limassol) pe 22-26 octombrie 2025, coasta Georgiei (aprox. zona Batumi/Poti) pe 7-14 noiembrie și zona Maltei cu un episod de staționare de peste 78 de ore – un alt nod clasic unde fluxurile comerciale legitime se intersectează frecvent cu cele semilegale.

Privit separat, KOLENTE are mai puține date înregitrate pe Marine Traffic, ceea ce indică probabil o oprire deliberată a sistemului de monitorizare (transponderul AIS), un comportament tipic petrolierelor din „flota-fantomă” a lui Putin pentru a eluda sancțiunile. Nava ajunge în ZEE a României în octombrie 2025, pornind din portul Novorosiisk, intră în această „zonă” de așteptare (aprox. 34-35 de kilometri de țărm, la travers de Tuzla) în data de 5 decembrie 2025 și rămâne aproape 14 ore într-un punct foarte stabil, cu viteze între 0 și 0,4 noduri.

colente
Poze oferite de platforma Marine Traffic cu petrolierul CLEAN RAIDER (IMO 9425318) acorat în portul grecesc Pireu (20 octombrie 2025). (Sursa: Marine Traffic)/digiforteam

La doar câteva zile distanță, pe 8–9 decembrie, revine practic în aceeași zonă și staționează din nou, de această dată pentru mai bine de 24 de ore. În acest ultim episod apar și valori de viteză 0,0 kn, deci oprire efectivă. Apoi, cel de-al treilea episod este mai scurt – de aprox. 6 ore cu viteze de 0,0–0,2 kn. Repetiția este importantă: o oprire accidentală poate fi explicată ușor; două opriri lungi, în același perimetru, la interval de câteva zile, indică mai degrabă utilizarea intenționată a unei așa-zise „zone de așteptare”, așa cum se poate vedea și în imaginea de mai jos.

digiforteam
Sursa. Digiforteam. Petrolierele KOLENTE (IMO 9264271) și CLEAN RAIDER (IMO 9425318) surprinse de Marine Traffic la o distanță mică pe 8 decembrie 2025 de Global Fishing Watch. (Sursa: Global Fishing Watch)

Întreaga investigație a celor de la digiforteam poate fi citită AICI.

Navele din flota fantomă, „vânate” la nivel internațional 

SUA au confiscat recent mai multe nave din flota fantomă a Rusiei. Acestea erau implicate în exportul de petrol din Venezuela. Vasul „Marinera” a folosit o serie de tertipuri pentru a putea opera in apele internaționale, totuși, a fost capturată de către forțele SUA. „Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, scriu autoritățile americane, într-o postare pe X. 

Paza de Coastă a Statelor Unite a abordat cu succes petrolierul după o urmărire de aproximativ două săptămâni, potrivit unui oficial american informat cu privire la operațiune, scrie The New York Times. Paza de Coastă a Statelor Unite nu a întâmpinat rezistență sau ostilitate din partea echipajului, a declarat oficialul.

Acuzații de spionaj 

Rusia spionează occidentul cu nave fantomă a căror misiune este să strângă informații despre infrastructura critică din nordul Europei, arată o investigație realizată de jurnaliști din Marea Britanie, Suedia, Danemarca și Finlanda, potrivit BBC.

Jurnaliștii au făcut descoperirea după o investigație care a durat mai multe luni, în timpul căreia unul dintre reporteri a filmat o astfel de așa zisă navă de pescuit păzită de mascați cu arma la piept.

Interesul Moscovei e să știe unde poate lovi vestul în caz de escaladare a conflictului din Ucraina, așa că navele spion au rolul de cartografia parcurile de eoliene, cablurile de comunicare ori de alimentare cu energie subacvatice. Kremlinul neagă vehement toate acuzațiile de spionaj.

