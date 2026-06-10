RA-APPS a publicat, în premieră, registrul chiriașilor. Cât plătesc partidele politice și instituțiile pentru imobilele statului

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat lista tuturor persoanelor juridice care ocupă spaţiile sale, conform noilor prevederi de transparenţă introduse prin HG 420/05.06.2026. Lista se opreşte însă la entităţile juridice. RA-APPS nu a făcut publice numele demnitarilor care ocupă spaţiile sale sau care au cumpărat locuinţe de la stat. Marii plătitori sunt instituţiile statului, în timp ce partidele politice sunt chiriaşi cu tarife preferenţiale.

Marii plătitori - instituţiile statului

Cele mai mari sume lunare apar în dreptul instituţiilor statului, care plătesc chirii consistente tot din bani publici. Consiliul Concurenţei figurează cu 463.110,77 lei pe lună pentru sediul din Piaţa Presei Libere, iar ANAF are contracte ce depăşesc 410.000 de lei lunar pentru spaţiul principal, la care se adaugă alte sume pentru parcări şi spaţii secundare, potrivit News.ro.

ANCPI plăteşte 349.175,92 lei pe lună pentru sediul din Splaiul Independenţei, în timp ce Autoritatea Electorală Permanentă şi DNA apar şi ele în registru cu chirii de peste 100.000 de lei, respectiv 73.000 de lei lunar.

Partidele politice: chiriaşi cu tarife preferenţiale

PNL ocupă cea mai mare suprafaţă dintre formaţiunile politice. În Aleea Modrogan nr. 1, partidul deţine un teren de 20.138 mp şi plăteşte o chirie de 1.006,90 lei pe lună, adică aproximativ 0,05 lei/mp. La Aleea Modrogan nr. 22, pentru 561,56 mp, chiria este de 28,08 lei pe lună, tot în jur de 0,05 lei/mp. Şi la Aleea Modrogan nr. 3, pentru 531 mp, costul rămâne la acelaşi nivel, de circa 0,05 lei/mp.

PSD apare şi el cu suprafeţe consistente. Pe Şos. Kiseleff nr. 10, pentru un teren de 5.392,37 mp, chiria lunară este de 269,62 lei, adică aproximativ 0,05 lei/mp. Pe Str. Negustori nr. 3, pentru 928 mp, chiria este de 46,40 lei pe lună, tot în aceeaşi zonă de cost per metru pătrat. În schimb, la Bd. Gh. Magheru nr. 7, unde PSD ocupă un spaţiu de 80,80 mp, chiria urcă la 420,96 lei pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 5,21 lei/mp.

PUSL ocupă la Şos. Kiseleff nr. 57 o construcţie de 786,96 mp şi un teren de 2.782 mp, pentru o chirie de 5.854,98 lei pe lună. Raportat la suprafaţa de teren menţionată în document, costul ajunge la aproximativ 2,10 lei/mp.

PMP are sediul pe Str. Nicolae Iorga nr. 11, unde figurează o construcţie de 654,62 mp şi un teren de 1.474 mp. Chiria totală este de 2.305,15 lei şi 2.803,47 euro, ceea ce înseamnă aproximativ 1,56 lei/mp dacă raportarea se face la terenul din document.

UDMR ocupă pe Str. Petoffi Sandor nr. 47 o construcţie de 770,32 mp, pentru care plăteşte 4.329,19 lei pe lună. Raportat la această suprafaţă, rezultă aproximativ 5,62 lei/mp.

Pro România figurează cu sediul de pe Str. Gina Patrichi nr. 10, unde ocupă o construcţie de 545,93 mp şi plăteşte 3.882,75 lei pe lună, adică aproximativ 7,11 lei/mp.

Partidul Alianţa Lege şi Ordine - ALO, pe Str. Russo Alecu nr. 13-19, ocupă o construcţie de 267,34 mp şi achită 151,25 lei plus 1.518,49 euro. Raportat la suprafaţa indicată, costul ajunge la aproximativ 0,57 lei/mp.

USR are sediul pe Şos. Kiseleff nr. 55, unde ocupă un spaţiu de 41,23 mp şi plăteşte 243,52 lei plus 204,09 euro, ceea ce înseamnă aproximativ 5,91 lei/mp.

Partidele cu cele mai mari terenuri

PNL — 20.138 mp la Aleea Modrogan nr. 1.

PSD — 5.392,37 mp la Şos. Kiseleff nr. 10.

PUSL — 2.782 mp la Şos. Kiseleff nr. 57.

PMP — 1.474 mp la Str. Nicolae Iorga nr. 11.

PSD Ilfov — 928 mp la Str. Negustori nr. 3.

Businessurile: licitaţii şi chirii în euro

În timp ce entităţile publice beneficiază, de regulă, de atribuiri directe, sectorul privat concurează prin licitaţie publică, iar rezultatul este un portofoliu de contracte care aduce venituri consistente regiei, mai ales în zonele comerciale premium şi în infrastructura de comunicaţii.

Unul dintre cei mai importanţi chiriaşi privaţi este US Food Network S.R.L. (KFC), care ocupă un spaţiu de 1.071,22 mp pe Bulevardul Magheru nr. 28-30. Pentru acest amplasament, compania plăteşte lunar 14.500 de euro. În aceeaşi zonă centrală, contractele sunt împărţite între mai mulţi operatori comerciali, iar unele spaţii au fost obţinute prin mai multe licitaţii succesive, cu chirii care variază în funcţie de suprafaţă şi destinaţie.

Ţiriac Auto apare, de asemenea, printre plătitorii importanţi, cu un contract pentru un teren de 1.638 mp şi o construcţie de 40 mp pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 107, pentru care achită 5.160 de euro pe lună.

Telecomunicaţiile: spaţii mici, prezenţă extinsă

Companiile de telecomunicaţii rămân chiriaşi strategici, ocupând de regulă suprafeţe mici, destinate echipamentelor, antenelor sau punctelor tehnice, dar în foarte multe locaţii-cheie din ţară.

La Complexul Scroviştea, în comuna Ciolpani, operatorii telecom plătesc chirii lunare cuprinse între 100 şi 400 de euro pentru suprafeţe tehnice de 4 până la 20 mp: Digi plăteşte 100 de euro, Orange 200 de euro, Telekom 200 de euro, iar Vodafone 400 de euro.

La Sinaia, în Complexul Hotel Mara, aceleaşi companii apar cu sume mai mari, specifice unei locaţii de protocol: Telekom plăteşte 1.080 de euro, Orange 738 de euro, iar Digi 600 de euro.

În acelaşi registru, Vantage Towers SRL figurează cu mai multe contracte în diverse locaţii, inclusiv 3.443,96 euro pe strada Polonă şi 1.653,75 euro în Splaiul Independenţei.

Documentul dat publicităţii clarifică şi situaţia sucursalei „Victoria” Cluj-Napoca, unde apar contracte obţinute prin licitaţie publică pe B-dul 21 Decembrie nr. 54-56. Aici, Orange România SA plăteşte 725 de euro lunar pentru 25 mp, DIGI România SA achită 280 de euro pentru 10 mp, Vantage Towers SRL are un contract de 1.484 de euro pentru 53 mp, iar Banca Comercială Română ocupă 20,9 mp pentru 260 de euro pe lună.

Entităţi cu „folosinţă gratuită”

Registrul RA-APPS arată şi o categorie distinctă de beneficiari, cei care ocupă spaţii în regim de folosinţă gratuită. Este vorba despre organizaţii profesionale, asociaţii civice şi unele proiecte imobiliare, ale căror contracte se bazează pe hotărâri de guvern sau pe un statut juridic special al imobilelor.

Cea mai mare suprafaţă revine Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, care ocupă 18.000,04 mp în Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30, în baza HG 1709/2004. Contractul este unul de lungă durată, început în octombrie 2004 şi valabil până în octombrie 2053, iar preţul consemnat în document este zero, ceea ce confirmă gratuitatea totală a utilizării spaţiului.

În aceeaşi categorie intră şi Asociaţia „21 Decembrie 1989”, care beneficiază de 477,94 mp pe strada Romulus nr. 6, în baza HG 941/2024. Contractul a început în august 2024 şi este valabil pentru cinci ani, până în august 2029.

Un caz aparte este cel al Fundaţiei Europene „Nicolae Titulescu”, care are la sediul din Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 47 cu o construcţie de 728,55 mp şi un teren de 896,71 mp, în baza HG 784/2002. Deşi este trecută la folosinţă gratuită, în registru apare şi o sumă de 7.612,38, fără o explicaţie exactă, ceea ce sugerează că aceasta nu reprezintă neapărat o chirie, ci ar putea avea o altă natură contabilă sau administrativă.

Editor : Ș.R.