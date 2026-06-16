RA-APPS suspendă publicarea datelor privind chiriașii persoane fizice, în urma unei decizii în instanță. Cine sunt contestatarii

RA-APPS suspendă publicarea datelor privind imobilele atribuite persoanelor fizice, ca urmare a unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia vine la mai puţin de o săptămână de la punerea în aplicare a hotărârii privind publicarea listei contractelor încheiate de regie pentru imobilele pe care le administrează.

„Prin Hotărârea pronunţată în data de 15.06.2026, în dosarul nr. 3635/2/2026, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a X-a Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice, a dispus următoarele: „Admite cererea. Suspendă executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2026 în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 6 indice 1 alin. 1 pct. 2 lit. a), b), c), d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 referitoare la publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, până la pronunţarea instanţei de fond în acţiunea în anulare. Executorie”, conform unui comunicat al Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, citat de News.ro.

Potrivit publicației Cotidianul, dosarul a fost deschis la Curtea de Apel Bucureşti de şase reclamanţi, cel mai probabil chiriaşi ai Regiei. Lista este deschisă de Claudia Boghicevici, fost deputat PDL şi, în prezent, consilier de conturi din partea liberalilor. Printre reclamanţi se află şi Sorin Lazăr, consilier de conturi din partea PSD şi fost deputat social-democrat. De asemenea, fostul deputat PSD Călin Ion, în prezent consilier de conturi, este parte în proces.

Lista reclamanţilor este completată de Dezső Attila Csongor, consilier de conturi din partea UDMR şi fost consilier judeţean în Consiliul Judeţean Covasna, precum şi de Aurel Dumitru.

RA-APPS a publicat miercuri, 10 iunie, registrul chiriaşilor, iar acţiunea în instanţă a fost înregistrată în 11 iunie.

Editor : M.B.