Valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, acordat în Programul "Rabla 2025", va fi de 18.500 de lei, conform modificărilor prevăzute în Ghidul de finanţare, supus consultării publice de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

"Am înţeles că "Rabla" nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România", a declarat, într-un comunicat transmis vineri AGERPRES, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului, cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-şi cumpere maşini nepoluante prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate, respectiv: 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid; 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

