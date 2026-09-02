Aproape 150 de localități din România au fost dotate cu așa-numite „radare educative”, dispozitive care măsoară viteza autovehiculelor și îi avertizează pe șoferi atunci când depășesc limita legală. Datele înregistrate nu sunt transmise Poliției, astfel că aceste sisteme nu pot fi folosite pentru aplicarea amenzilor. Proiectul, care include și amenajarea unor suprafețe antiderapante, a costat aproximativ 18 milioane de lei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le-a denumit „radare educative” sau „radare de bun-simț”, deoarece rolul lor este de a-i determina pe conducătorii auto să reducă viteza, nu de a-i sancționa.

Sistemele sunt formate dintr-un dispozitiv fix care măsoară viteza autovehiculelor și un panou electronic amplasat în apropierea acestuia. Viteza înregistrată este afișată imediat, alături de un mesaj vizual adresat șoferului.

Dacă autovehiculul circulă în limita legală, pe panou apare o față verde zâmbitoare. Atunci când viteza permisă este depășită, șoferul este întâmpinat de o față roșie încruntată.

Dispozitivele nu transmit datele către Poliție

Spre deosebire de radarele utilizate pentru constatarea contravențiilor, aceste dispozitive nu înregistrează informații care să fie transmise autorităților. Prin urmare, șoferii care depășesc viteza legală nu primesc amenzi în baza datelor afișate de panouri.

Proiectul a fost implementat în aproape 150 de localități și a costat aproximativ 18 milioane de lei, fără TVA. Investiția nu a vizat doar montarea dispozitivelor de măsurare și a panourilor electronice, ci și amenajarea unor porțiuni de carosabil de culoare roșie, cu proprietăți antiderapante, menite să îmbunătățească aderența și să reducă distanța de frânare.

CNAIR pregătește montarea a 400 de camere radar

Potrivit CNAIR, sistemele au un rol preventiv și îi ajută pe șoferi să conștientizeze viteza cu care circulă. Proiectul îi pregătește, totodată, pentru extinderea sistemelor automate de monitorizare a traficului.

Pe drumurile naționale și pe autostrăzi urmează să fie instalate aproximativ 400 de camere radar. Spre deosebire de panourile educative, viitoarele sisteme vor putea fi folosite pentru identificarea șoferilor care încalcă limitele de viteză și pentru transmiterea amenzilor la domiciliu.

Editor : Ș.A.