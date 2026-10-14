Radarele MApN au detectat încă o dronă care a intrat în spațiul aerian național. Aparatul a fost doborât de ucraineni

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat miercuri dimineață încă o dronă în apropierea frontierei României. De data aceasta, aparatul a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, apoi a trecut în cel ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei, anunță MApN.

O nouă țintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu România, a fost detectată în dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, a anunțat miercuri MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul și nordul județului Tulcea, iar la ora 10.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre, după care a intrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei”, mai precizează MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.22.

Acesta este al doilea incident anunțat astăzi de MApN.

Radarele Ministerului Apărării Naţionale au mai detectat, în dimineaţa zilei de miercuri, trei drone care evoluau în apropierea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România, două aeronave F-16 şi un elicopter fiind ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ţinte aeriene nu au pătruns în spaţiul aerian naţional.

Editor : B.P.