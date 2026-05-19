Radiourile Campus Media TV își confirmă direcția în Valul I de audiență 2026: aproape 2,2 milioane de ascultători zilnic

Cele mai noi măsurători ale valului I de audiență 2026 arată trendul ascendent al stațiilor radio din portofoliul Campus Media TV. Conform studiului realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 12 ianuarie – 26 aprilie 2026, Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM se situează din nou printre posturile cu cea mai mare priză la public, cu aproximativ 2,2 milioane de ascultători câștigați zilnic la nivel național. De la informare și actualitate, la divertisment, muzică mainstream, cultură electronică, brandurile Campus Media TV poziționează Grupul DIGI printre cei mai influenți și respectați vectori din spațiul media românesc.

Digi FM își consolidează statutul de lider al trustului, cu aproape 1,4 milioane de români care își încep, își completează sau își încheie ziua pe frecvențele sale. Cu o comunitate fidelă, extinsă atât în mediul urban, cât și în cel rural, postul își continuă evoluția printr-o formulă editorială matură, axată pe conținut cu substanță, realizatori și invitați de referință, voci consacrate și o apropiere autentică de fanii săi.

În același registru pozitiv, PRO FM își păstrează poziția de brand mainstream relevant pentru targetul comercial, reunind ON AIR mai bine de 740.000 de ascultători în fiecare zi. Notorietatea acumulată în peste trei decenii, stilul mereu conectat la energia generațiilor tinere, dinamismul și formatele recognoscibile mențin stația printre prezențele familiare din rutina radio.

Totodată, Dance FM rămâne un reper la categoria premium a canalelor dedicate muzicii electronice și lifestyle-ului contemporan. Cu o identitate sonoră distinctă, își susține creșterea organică prin evenimente, experiențe și conținut creat pentru o audiență modernă, selectivă, atentă la tendințele internaționale.

La rândul său, Digi24 FM își întărește profilul de sursă audio de încredere, într-un climat în care se caută informație verificată, analiză și claritate. Apartenența la ecosistemul Digi24, una dintre cele mai puternice platforme de știri din România, îi amplifică atractivitatea și popularitatea în zona radioului de actualitate. 

Rezultatele înregistrate evidențiază nu doar performanța individuală a fiecărui produs radio, ci și consistența unui Grup care se remarcă printr-o grilă diversificată și adaptată unor comportamente de consum tot mai nuanțate. Este o validare a faptului că loialitatea se câștigă prin rigoare editorială, respect față de public și jurnalism practicat cu responsabilitate.

Despre Digi FM 
Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV:  Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Despre PRO FM
PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice. 

Despre DANCE FM 
Dance FM este destinația de top pentru iubitorii muzicii electro și dance, în căutarea unei atmosfere pline de energie în fiecare moment al zilei. Cu un playlist actualizat constant, Dance FM conectează comunitatea la cele mai recente hituri sau piese consacrate din lumea muzicii electronice și difuzează săptămânal mixuri realizate de cei mai cunoscuți DJ-i. Dance FM invită audiența să se lase purtată pe beat-uri pulsante, fie că se află pe frecvențele FM din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau online.

Despre Digi24 FM
Digi24 FM asigură accesul la informații relevante pentru publicul Digi24 și atunci când privitorii nu au acces la TV. Astfel, cea mai echilibrată televiziune de știri din România se extinde în București și pe frecvența 103,8 FM, continuând să fie o sursă de știri credibilă și la radio. Prin preluarea buletinelor de știri cele mai importante și prin dezvoltarea celor mai căutate subiecte ale zilei, prin emisuni de autor și podcasturi, Digi24 FM menține standardele ridicate de calitate ale Digi24.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
Editor : A.D.V.

