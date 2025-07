Invitat la Digi 24 consilierul prezidențial Radu Burnete a afirmat că primele semne ale însănătoșirii economiei ar putea să se vadă încă din 2026, cu condiția ca guvernul să stabilizeze finanțele publice.

„În clipa de față suntem foarte concentrați pe aceste măsuri. Guvernul are de tratat o problemă gravă și urgentă și vorbim nu numai de tăieri, reduceri și așa mai departe. Pe de altă parte, eu cred că nu trebuie să uităm că în România există încă oportunități economice importante, mai avem mult de parcurs până ajungem la paritate cu economiile cel puțin din centru, dar și din vestul Europei. Există motive pentru care companiile să investească în România. Recent am fost în în Germania, de exemplu, și investitorii de acolo își doresc să să investească în țara noastră și nu trebuie să confundăm o criză fiscal-bugetară cu economia românească în ansamblu. Pe termen lung eu cred că și îndemn pe oameni să să se uite și la asta. Veniturile vor crește în România, profiturile vor crește în România, vom avea mai multe investiții și economia românească”, a artătat radu Burnete partea plină a paharului.

Consilierul a remarcat că întârzierea reformelor nu a mai lăsat loc de reglaje fine și a mai spus că este foarte posibil ca anumite categorii sociale sau companii să fie lovite puternic de aceste măsuri, fără a purta vreo vină.

„Eu să știți că sunt foarte empatic cu oamenii pe care îi văd de multe ori în în stradă, pentru că într-adevăr e o perioadă grea și veniturile scad. Iar realitate este că, dacă ai lăsat aceste măsuri până în ultima clipă, e foarte greu să lucrezi la reglaje fine. Din păcate acest guvern trebuie să vină așa cu o secure și să taie cheltuielile publice și inevitabil vei lovi și în oameni sau în companii unde nu ar fi trebuit s-o faci.

„Anul viitor economia românească va începe să-și revină”

„Eu cred că dacă acest guvern reușește să stabilizeze finanțele publice, să facă aceste reforme dificile, unde vedeți cât de câte rezistență există, anul viitor economia românească va începe să-și revină. Adică nu putem să facem din asta o boală foarte lungă. Tragem un pic pasamentul, îl punem la loc, îl mai tragem un pic, îl mai punem la loc sau putem să lăsăm acest guvern să facă operația de care de care avem nevoie și să ne revenim. Pe termen lung avem toate șansele să devenim membri OECD și asta va aduce multe investiții în țara noastră”.

„Capitalul românesc și firmele românești s-au dezvoltat extraordinar în ultimii 10-15 ani și o să vedeți și telespectatorii o să vadă aceste companii românești vor face investiții din ce în ce mai mai mari, dar o situație fiscală scăpată de sub control poate pune pe butuci o economie, cum am văzut în cazul Greciei. Și mai sunt și alte exemple și noi trebuie sub orice formă să evităm acest scenariu, pentru că dacă nu-l evităm și România nu se mai poate împrumuta și nu-și poate gestiona datoriile, tăierile vor fi de trei ori mai mai urâte decât ceea ce vedem acum”, a mai argumentat Burnete.

Editor : Sebastian Eduard