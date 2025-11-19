Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri la Digi24 că Guvernul trebuie să respecte „toate demersurile de legalitate și de constituționalitate” pentru a finaliza reforma pensiilor speciale, subliniind că interesul național este ca România „să se încadreze în reperul de timp apreciat de Comisia Europeană”, astfel încât să nu piardă fonduri din PNRR. El a amintit că avizul CSM poate fi dat „până la 30 de zile, așa cum a stabilit Curtea Constituțională”, iar adoptarea legii până pe 28 noiembrie depinde de „mai mulți factori”.

Întrebat dacă are sau nu suficient timp la dispoziție CSM pentru a da un aviz în trei zile, ministrul Justiției a declarat că „este cunoscută legea și este cunoscută și decizia Curții Constituționale care a lămurit în ce condiții trebuie dat acest aviz și care este termenul pe care CSM-ul îl are pentru a formula un aviz”.

„Depinde de Consiliul Superior al Magistraturii dacă își exercită această prerogativă de a da un aviz consultativ într-un interval de timp mai mare sau mai restrâns, putând merge până la cele 30 de zile, așa cum a stabilit și Curtea Constituțională”, a mai adăugat el.

România are termen până vineri, 28 noiembrie, să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale, iar Guvernul nu a trimis până la acest moment spre avizare proiectul de lege. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”. Despre aceste declarații, ministrul a spus:

„Nu știu pe ce se bazează domnul Sandu când face aceste considerații. Ministerul Justiției nu gestionează jalonul referitor la pensiile de serviciu din cadrul PNRR. Însă ceea ce s-a comunicat public este faptul că această reformă ar trebui să fie realizată din perspectiva Comisiei Europene, până într-un anumit moment care ar fi fost precizat anterior. Deci, acestea sunt reperele care ne sunt cunoscute și interesul național este să ne încadrăm într-un reper de de timp, care este apreciat de comisie, pentru a obține niște fonduri care sunt atât de necesare României”.

Întrebat dacă există șanse ca această reformă să fie adoptată până pe 28 noiembrie, astfel încât să nu pierdem bani europeni, Marinescu a afirmat:

„Din punctul meu de vedere, este necesar să realizăm toate demersurile de legalitate și de constituționalitate pentru a avea o finalitate în acest demers care își propune să pună în aplicare un obiectiv al programului de guvernare”, a spus el.

Despre noua variantă a proiectului

Oficialul a mai adăugat: „În ce orizont de timp va fi el realizat depinde de mai mulți factori. Dacă circuitul legislativ se va desfășura cu celeritate, cel puțin din partea zonei executive, bineînțeles că rămâne în ecuație acest interval de timp pentru avizul CSM și celelalte avize care se dau după finalizarea și consolidarea proiectului de lege. Deci nu depinde doar de Guvern cât de repede se va materializa acest proiect într-un act normativ care să se fie și aplicat”.

Potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24, în cadrul discuțiilor pe reformă, Guvernul a făcut un compromis: a agreat modificarea perioadei de tranziție, respectiv să nu se aplice după 10, ci după 15 ani. Cuantumul din salariu pentru valoarea pensiei a rămas la 70%, nu a urcat la 75% în această variantă nouă pe care Guvernul deja a finalizat un proiect.

Despre acest subiect, ministrul Justiției a declarat:

„Obiectivul programului de guvernare a fost pe două coordonate: unul de echilibru și de justiție socială, în sensul de a se stabili o vârstă de pensionare care să fie una omogenă, unitară în sistemul public, 65 de ani, iar cealaltă coordonată viza obținerea tuturor finanțărilor europene prin programul PNRR, care sunt foarte importante pentru țara noastră. Deci important este să atingem aceste două ținte printr-un proiect care să fie constituțional”.

„Ne-am atins acest obiectiv”

„Dacă acest proiect va avea finalitatea dorită de către noi în ceea ce privește o necesară așezare a vârstei de pensionare în raport cu situația țării, de realitățile concrete sociale și economice și de obținere a banilor europeni, eu consider că ne-am atins acest obiectiv”, a mai punctat Marinescu.

Oficialul a vorbit și despre acel procent de 70% din salariu pentru pensie, menținut de Guvern.

„Punctul de vedere al Guvernului va fi exprimat în proiectul de lege consolidat care va fi trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii. (...) Guvernul, prin acest mecanism de asumare a răspunderii, are un atribut legislativ împreună cu Parlamentul și, sigur, Consiliul Superior al Magistraturii este un reprezentant al magistraților cu privire la cariera acestora și va avea, de asemenea, un punct de vedere. Ar fi fost de dorit ca punctele de vedere să fie convergente, pentru a reflecta o comunicare și o cooperare între autoritățile publice, dar în egală măsură și diferențele de opinie sunt firești într-o societate democratică”.

