Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică, 9 noiembrie, la Digi24, că justiția trebuie să fie realizată „obiectiv, imparțial și cu celeritate”, aducând în atenție și faptul că legile adoptate trebuie să fie constituționale.

„Nimeni nu trebuie să scape de justiție. Justiția trebuie să fie realizată obiectiv, imparțial, cu celeritate, astfel încât nicio persoană care este nevinovată să nu fie sancționată, dar și nici vreo persoană care este vinovată să nu ajungă la o situație în care să nu fie pedepsită.

Lucrurile trebuie să fie puse într-o perspectivă corectă. Acum se tot poartă în societate discuția despre graba de a adopta, sau nu, anumite legi. Să facem legi pentru a corecta anumite situații cât mai repede, cât mai prompt. Da, dar cu o condiție: ele să fie constituționale.

În 2014 am adoptat Codul Penal, o nouă filosofie în ceea ce privește prescripția. Prescripția era susceptibilă, cea generală, de întreruperi ori de câte ori exista un act de procedură în cauză, fără ca persoana vizată de procesul penal să aibă cunoștință. Care era consecința reținută ulterior de Curtea Constituțională? Că un dosar putea să stea într-un sertar ani de zile, tot făcându-se acte de procedură într-un cerc închis, fără ca persoana vizată să aibă cunoștință că față de ea se desfășoară niște proceduri”, a declarat ministrul Justiției.

Conform acestuia, în 2018, CCR a declarat că soluția legislativă încalcă drepturi fundamentale.

„O lege neconstituțională, pentru că în 2018 a venit Curtea Constituțională și a spus: această soluție legislativă încalcă niște drepturi fundamentale cu privire la predictibilitate, la respectarea unor garanții fundamentale procesuale. Și a declarat-o neconstituțională, după patru ani de zile prima decizie a CCR.

A doua vine în 2022 și întărește dezlegarea dată în 2018. 2022 înseamnă opt ani după adoptarea soluției legislative din 2014.

În acest context, se ajunge la concluzia în jurisprudență; jurisprudența este acea dimensiune practică a dezlegării unui raport de drept pe baza unor legi. Când jurisprudența constată că legea este neconstituțională, declarată neconstituțională, că filosofia pe care o aplicase patru ani, sau opt ani, se schimbă ca urmare a deciziilor CCR, se schimbă și jurisprudența.

Iată, pe scurt explicat, cum se ajunge la faptul că persoane erau condamnate în baza unei interpretări. După deciziile CCR, interpretarea aceea s-a modificat și s-a ajuns la căi extraordinare de atac, bulversând percepția publicului.

Din 2022, prin ordonanța 71, această chestiune a fost rezolvată de către legiuitor. Cu alte cuvinte, prescripția este clar reglementată acum, și astfel de situații nu pot să mai aibă loc pentru fapte săvârșite după intrarea în vigoare a legii din 2022.

Pentru toate celelalte există niște principii de drept, în materie substanțială de drept material, adică principiul Mitior Lex, legea cea mai favorabilă, care permite persoanei condamnate să se prevaleze de legea cea mai favorabilă.

În acest context, se ajunge la astfel de soluții. Ne trebuie foarte multă rigoare în legiferare, foarte multă atenție pentru constituționalitate, astfel încât să nu mai întâmpinăm situații de această manieră, care să conducă la ipoteze de neconstituționalitate după foarte mult timp și să modifice și jurisprudența”, a mai spus Radu Marinescu.

Citește și:

Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea au ieșit din închisoare: ÎCCJ a decis că faptele s-au prescris. Pedeapsă redusă pentru Darius Vâlcov

Ce spune ministrul Justiției după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea: Este o situație regretabilă

Editor : A.M.G.