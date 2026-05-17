Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a vorbit din nou despre numirea conducerii ROMARM și a spus că „nu a fost una cu respectare a legii”. Reacția vine după ce directorul general al ROMARM Răzvan Pîrcălăbescu s-a întâlnit cu delegația AUR și a afirmat, în direct la Digi24, că Miruță „bate câmpii” și că el a „câștigat un concurs filmat, conform legislației”. Ministrul interimar al Apărării susține însă că nici măcar nu au fost îndeplinite condițiile pentru candidatură.

„Modul în care a fost făcută numirea la ROMARM nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă ROMARM. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condițiile, doar a spus «le îndeplinesc», fără să-și depună documentele din spate. Situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificat de organele legii”, a declarat Radu Miruță.

Răzvan Pîrcălăbescu a declarat recent, într-o intervenție la Digi24, că Radu Miruță „bate câmpii foarte rău și cred că a făcut niște plângeri penale și la câțiva câini care erau pe la Stadionul Steaua […] Ce argumente ar trebui să prezint, dacă eu am câștigat un concurs, filmat, totul conform legislației OUG 109 pentru guvernanță corporativă”.

Radu Miruţă a anunţat, în noiembrie 2025, că a sesizat Parchetul privind modul de numire a conducerii ROMARM. „Modul de numire a conducerii Romarm a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă”, a spus ministrul, la acel moment, într-o conferinţă de presă.

