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Radu Miruță anunță semnarea contractului pentru primele sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Achiziție de peste 2 miliarde de euro

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VSHORAD
Sistem antiaerian VSHORAD SPZR Poprad. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Ministerul Apărării Naționale a semnat contractul pentru achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene de proximitate, a anunțat joi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Semnarea contractului face parte dintr-un program accelerat de modernizare și înzestrare a Armatei Române, după o perioadă în care proiectele de achiziții militare au avansat într-un ritm lent, a anunțat Miruță, joi, pe rețeaua socială Facebook.

„A fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene. După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare și dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte așteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacitățile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

El a explicat și rolul acestor sisteme de apărare, precizând că ele reprezintă un scut de apărare, ultimul nivel de protecție împotriva atacurilor aeriene.

„Un sistem SHORAD/VSHORAD este un «scut» de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube”, a arătat acesta.

Potrivit ministrului Apărării, astfel de sisteme sunt necesare în contextul în care amenințările actuale nu mai provin doar de la avioane sau elicoptere.

„Este necesar pentru că astăzi amenințările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci și de la drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine – ținte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanțe mai mari. Dacă apărarea antiaeriană cu rază lungă este prima linie care încearcă să oprească amenințarea departe, SHORAD/VSHORAD este gardul de protecție din jurul obiectivului, stratul care apără direct ceea ce contează”, a explicat Radu Miruță.

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Radu Miruță a prezentat și detaliile contractului. Potrivit acestuia, acordul-cadru prevede încheierea a trei contracte subsecvente, prin care vor fi achiziționate șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD, un sistem de instruire și învățământ, un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniția aferentă, instruirea personalului și sprijinul logistic.

Valoarea totală a achiziției este de 10,33 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 2,038 miliarde de euro, fără TVA, a precizat Radu Miruță.

Editor : M.I.

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