Radu Miruță, despre amânarea deciziei de scumpire a biletelor de la metrou: Am cerut niște date

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat marţi că nu este luată încă o decizie în privinţa scumpirii călătoriei la metrou la 7 lei, deşi ordinul a fost semnat de fostul ministru Ciprian Şerban, acesta fiind acum amânat.

 

„Nu este încă o decizie. Am ajuns aseară acolo. Am cerut să mi se pună la dispoziţie nişte date pentru a vedea care este raţionamentul din spatele acestei creşteri.

Eu cred că e cazul să nu luăm tot de la oameni, ci cred că sunt foarte multe culoare la Metrorex unde pot fi reduse cheltuielile pentru a se compensa această diferenţă de preţ, care nu e una mare raportată la contractele Ministerului Transporturilor. Nu este această decizie luată, urmează să primesc aceste date şi, în funcţie de datele primite, să iau această decizie”, a spus Miruţă, la Palatul Parlamentului.

Acesta a fost prezent, marţi, la şedinţa Comisiilor reunite de apărare ale Parlamentului, unde s-a dat raport favorabil solicitării Ministerului Apărării Naţionale (MApN) privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor pentru 15 proiecte propuse la finanţare prin Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE).

În cele 60 de zile de amânare, Metrorex trebuie să vină și cu un plan clar de reducere a cheltuielilor cu cel puțin 10%.

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a venit cu o reacție neașteptată la acest subiect. A răspuns „ghinion” atunci când a fost întrebat de ce a semnat, chiar în ultimele zile ale sale în funcție, decizia prin care biletele de metrou se scumpesc la 7 lei.

