Radu Miruță, despre problemele din Armata Română: „Nu este perfectă”. Mesaj pentru militari

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării. Sursa foto: facebook.com/miruta.ro

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirmă că Armata României nu este perfectă şi are nevoie de echipamente noi, de proceduri adaptate vremurilor pe care le trăim, de mai multă eficienţă şi de curajul de a schimba lucrurile care ne-au ţinut pe loc prea mult timp, dar are ceva ce nu poate fi cumpărat: oameni care îşi iubesc ţara şi care cred în misiunea lor.

„Săptămâna aceasta am vorbit mult despre tehnică militară, despre înzestrare şi despre producţia din România. Am răspuns la zeci de întrebări şi am încercat să clarific, deschis şi direct, multe manipulări şi informaţii false care au circulat în spaţiul public. Şi voi continua să fac asta ori de câte ori există întrebări legitime sau nelămuriri care merită un răspuns onest. Dar nu pot lăsa această săptămână să se încheie fără să vorbesc despre ceva mai important decât orice echipament militar modern pe care Armata României îl merită şi îl aşteaptă de ani de zile: oamenii. Pentru că, fără oameni, nicio tehnologie, nicio achiziţie şi nicio investiţie, oricât de performantă ar fi, nu au cu adevărat valoare”, a scris ministrul interimar pe Facebook, sâmbătă.

Radu Miruţă precizează că, săptămâna aceasta, a întâlnit din nou mulţi colegi din Ministerul Apărării Naţionale, oameni care îşi fac meseria cu seriozitate, disciplină şi, de multe ori, cu sacrificii pe care puţini le văd.

„Simt nevoia să le mulţumesc încă o dată, inclusiv aici, pentru ceea ce fac în fiecare zi. Dar ştiu şi că pasiunea, experienţa şi devotamentul lor, deşi esenţiale, nu sunt suficiente de unele singure. Ca să devenim mai puternici, este nevoie atât de scop, cât şi de direcţie. Iar dacă în aceste luni am reuşit ceva ca ministru, sper că am reuşit măcar să conturez mai clar aceste două lucruri.

Suntem mulţi cei care credem într-o Românie europeană, occidentală, puternică şi respectată. O Românie a libertăţii, a meritului, a dreptăţii şi a echităţii. O Românie care nu are nevoie de patriotism de decor, pentru că are deja suficiente motive reale de mândrie, motive care nu sunt inventate, nu sunt umflate artificial, ci fac parte din ceea ce suntem”, menţionează ministrul.

Radu Miruţă mai afirmă că „Armata României nu este perfectă”: „Are nevoie de echipamente noi, de proceduri adaptate vremurilor pe care le trăim, de mai multă eficienţă şi de curajul de a schimba lucrurile care ne-au ţinut pe loc prea mult timp. Dar Armata României are ceva ce nu poate fi cumpărat: oameni care îşi iubesc ţara şi care cred în misiunea lor. Şi tocmai de aceea sunt convins că paşii de care avem nevoie vor fi făcuţi, chiar dacă uneori drumul este mai greu decât ne-am dori”.

