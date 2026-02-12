Live TV

Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în lanțurile internaționale de producție

Data publicării:
miruta
Radu Miruță și Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Sursa foto: facebook.com/miruta.ro

Industria națională de apărare a României trebuie să devină parte a lanțurilor internaționale de producție, iar deciziile strategice în acest sens trebuie susținute atât la București, cât și la Bruxelles, a afirmat Radu Miruță într-o postare publicată joi pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a alocat fonduri prin instrumente europene, precum programul SAFE, pentru repornirea și modernizarea unor fabrici de armament din țară. Demersul vizează atragerea de companii de tehnologie alături de capacitățile locale, astfel încât echipamentele necesare Armatei Române să fie produse în parteneriat, iar competențele industriale existente să fie consolidate.

Miruță susține că, odată modernizate, facilitățile din industria de apărare pot intra în lanțurile europene de producție, realizând subcomponente pentru proiecte majore care nu pot fi dezvoltate integral la nivel național. În opinia sa, o astfel de integrare ar duce la creșterea capacității de producție pe teritoriul României, la localizarea unei părți mai mari din valoarea adăugată în economie și la consolidarea autonomiei strategice.

El a subliniat că astfel de decizii sunt discutate și stabilite la nivel european, motiv pentru care România trebuie să fie prezentă „acolo unde se decide”, cu proiecte și argumente clare.

În acest context, Radu Miruță a anunțat că a avut o discuție cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu, despre viitorul capacităților de apărare ale Europei și despre rolul pe care România îl poate avea în acest efort comun.

Potrivit acestuia, dezvoltarea industriei de apărare nu depinde doar de resurse financiare, ci și de voință politică, parteneriate solide și un plan coerent de acțiune. El a susținut că România dispune de infrastructură, personal calificat și potențial industrial, iar prin programe europene precum SAFE sau EDIP și prin integrarea în lanțurile industriale europene, acest potențial poate fi transformat în rezultate concrete.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Uniunea Europeană și-a propus consolidarea pregătirii în domeniul apărării până în 2030, obiectiv care, potrivit lui Miruță, nu poate fi atins fără o bază industrială echilibrată și competitivă în toate statele membre.

„Ne facem temele acasă și ne apărăm interesele la Bruxelles. Pentru o industrie românească de apărare puternică, integrată și relevantă la nivel european”, a transmis acesta.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Tusk, premierul Poloniei
1
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
2
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Digi Sport
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: Sprijinul României pentru Ucraina, o investiţie în securitatea Europei
1 Întrevedere a ministrului apărării naționale cu comisarul European pentru Apărare și Spațiu - foto Laurentiu Turoi
Radu Miruță confirmă angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru apărare până în 2030
The,Shadow,Of,A,Soldier,On,The,Background,Of,The
Ce îi trebuie Europei ca să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare. Andrius Kubilius: „Să trezim uriaşul adormit”
radu miruta
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul Apărării: „Specialiştii vor vedea ce date pot fi recuperate”
BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Cele trei moțiuni simple depuse la Senat au fost respinse. PSD l-a atacat pe Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu...
Marius Lulea.
Marius Lulea spune că România nu are nevoie de bani de înarmare...
Ultimele știri
Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „E un simbol.” Reacția internauților: „Sunteți penibil!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online