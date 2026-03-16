După avertismentul Teheranului, ministrul Apărării a explicat luni că declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe făceau referire la „chestiuni de natură juridică și politică”, nicidecum la amenințări militare. Radu Miruță a subliniat că venirea militarilor americani în țară „crește gradul de descurajare”.

„Am văzut o declarație a purtătorului de cuvânt iranian de Externe, nu de la ministru, nu de la președinte. Acel lucru pe care l-am văzut nu făcea referire la amenințări militare, ci făcea referire la chestiuni de natură juridică și politică. Eu pot să vă răspund despre aspectele militare, spunându-vă că ceea ce Parlamentul a votat acum o săptămână este un element care sporește capacitatea de apărare a României și care mărește gradul de descurajare al celor care s-ar uita poate cu ochi interesați să atenteze la siguranța națională. Eu, ca ministru al Apărării, sunt în permanență preocupat ca siguranța națională a României să fie prima prioritate și să facem tot ce ține de noi ca ea să crească. Faptul că militari americani vin în România este ceva ce crește gradul de descurajare, nu ceva ce scade gradul de descurajare.

Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor. Că există riscuri de, nu știu, atacuri teroriste, atentate, undeva în lume unde s-ar afla și români, se poate întâmpla (...). Ministerul Apărării deține informații cu privire la riscuri militare. Cu privire la altă categorie de riscuri, sunt alte structuri ale statului român care, până acum, nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare. Vă spun că, până acum, nu am primit o astfel de notificare și nici militare.

Există certitudinea că scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni și din Iran. Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri. Există preocuparea în permanență de a crește gradul de înzestrare”, a spus Radu Miruță.

Amintim că Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că România nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și că sistemele militare găzduite pe teritoriul său au un caracter strict defensiv.

Potrivit MAE, cooperarea militară dintre România și Statele Unite ale Americii are la bază acorduri bilaterale clare.

