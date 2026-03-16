Video Radu Miruță: Iranul ne amenință cu consecințe politice și juridice, nu militare. Securitatea țării noastre sporește

Radu Miruță. Foto: gov.ro

După avertismentul Teheranului, ministrul Apărării a explicat luni că declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe făceau referire la „chestiuni de natură juridică și politică”, nicidecum la amenințări militare. Radu Miruță a subliniat că venirea militarilor americani în țară „crește gradul de descurajare”.

„Am văzut o declarație a purtătorului de cuvânt iranian de Externe, nu de la ministru, nu de la președinte. Acel lucru pe care l-am văzut nu făcea referire la amenințări militare, ci făcea referire la chestiuni de natură juridică și politică. Eu pot să vă răspund despre aspectele militare, spunându-vă că ceea ce Parlamentul a votat acum o săptămână este un element care sporește capacitatea de apărare a României și care mărește gradul de descurajare al celor care s-ar uita poate cu ochi interesați să atenteze la siguranța națională. Eu, ca ministru al Apărării, sunt în permanență preocupat ca siguranța națională a României să fie prima prioritate și să facem tot ce ține de noi ca ea să crească. Faptul că militari americani vin în România este ceva ce crește gradul de descurajare, nu ceva ce scade gradul de descurajare.

Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor. Că există riscuri de, nu știu, atacuri teroriste, atentate, undeva în lume unde s-ar afla și români, se poate întâmpla (...). Ministerul Apărării deține informații cu privire la riscuri militare. Cu privire la altă categorie de riscuri, sunt alte structuri ale statului român care, până acum, nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare. Vă spun că, până acum, nu am primit o astfel de notificare și nici militare.

Există certitudinea că scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni și din Iran. Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri. Există preocuparea în permanență de a crește gradul de înzestrare”, a spus Radu Miruță.

Amintim că Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că România nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și că sistemele militare găzduite pe teritoriul său au un caracter strict defensiv.

Potrivit MAE, cooperarea militară dintre România și Statele Unite ale Americii are la bază acorduri bilaterale clare.

Citește și: 

Avertismentul lui Băsescu: „E posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în România”

Iranul susține că e dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Condițiile preliminare puse de Teheran (presă)

Top Citite
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
1
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
2
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
3
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
Abbas Araghchi
4
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
radare fixe timisoara
5
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Te-ar putea interesa și:
militari romani profimedia
PSD forțează mâna USR: propune ajutoare și pentru pensionarii militari. Miruță: „Dacă se dorea, trebuia o discuție. Nu a existat”
Radu Miruta
Radu Miruță, după ce Traian Băsescu a vorbit de riscul unui atac iranian: „Am primit în scris că avioanele nu transportă explozibil”
donald trump
Donald Trump, reproșuri pentru aliații SUA privind coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: „De 40 de ani noi vă protejăm”
Amateur radio operator in the forest at night, sitting at a table with a portable HF Go-Box setup, communicating off-grid during an outdoor ham radio
Ce se ascunde în spatele semnalelor radio apărute după atacurile asupra Iranului: mesaje codate ce amintesc de spionii Războiului Rece
Iran Mideast Jerusalem Protests
Intrigi, jocuri de putere și rivalități: în culisele ascensiunii lui Mojtaba Khamenei în fruntea Iranului. „Nu vreau să accept”
Recomandările redacţiei
apa
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș...
Kaja Kallas
UE „nu are niciun interes” să-și extindă misiunea navală în...
Bucharest, Romania, August 20, 2023: People enjoying nightlife in the old town of Bucharest, Romania
Cât costă o zi în București pentru un turist: transport, mâncare și...
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul afirmă că are planuri...
Ultimele știri
Ungaria și Slovacia își vor conecta rafinăriile ca să scape de „șantajul ucrainenilor”
Bugetul Mediului trece de comisiile de specialitate: sub 10% din bani reprezintă cheltuieli de funcționare, salarii, servicii, bunuri
Comerțul și infrastructura apropie din nou China și Coreea de Nord: semne ale unei redeschideri a Phenianului. Ce interese au SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...