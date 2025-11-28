Live TV

Radu Miruță își publică diplomele după atacurile lui Victor Ponta: „Răspund din respect pentru plătitorii de taxe”

radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță. Foto: gov.ro

Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a publicat vineri, 28 noiembrie, diplomele de studii, după ce a fost acuzat de deputatul Victor Ponta că ar fi urmat simultan două facultăți. Miruță a transmis că a decis să răspundă „din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul”.

Victor Ponta a scris pe Facebook că ministrul „a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp”, susținând că a terminat Politehnica în 2009, deși figura deja ca stagiar și inginer în 2008.

Ponta a ironizat parcursul academic al ministrului, afirmând că una dintre facultăți ar fi fost făcută „ca hobby”.

CITEȘTE ȘI: Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la Apărare. A absolvit două facultăți, dintre care una „ca hobby”

În replică, Radu Miruță a explicat că a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației fără nicio restanță, după ce a intrat cu media 9,80.

El a precizat că s-a înscris la Facultatea de Drept din Târgu Jiu „ca hobby” și că nu a ridicat nici până acum diploma, susținând că nu a ascuns acest lucru.

Ministrul a explicat că, atunci când examenele se suprapuneau, participa la sesiunile de restanțe din toamnă de la Târgu Jiu, deoarece la Electronică nu a avut restanțe.

Radu Miruță a mai declarat că doctoratul său este validat prin 12 lucrări științifice cotate ISI și a afirmat că „doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”, făcând referire directă la Victor Ponta.

În mesajul său, ministrul a respins și acuzațiile legate de incompatibilități și de un schimb de teren la Târgu Jiu, susținând că toate au fost verificate în instanță, într-un dosar câștigat definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție.

