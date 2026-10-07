Live TV

Radu Miruţă: Nu există vreo decizie la nivelul care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor româneşti

Data publicării:
Radu Miruță
Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, spune că nu există vreo decizie la nivelul CFR Infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanţa care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor româneşti. El arată că în luna septembrie, au intrat în Portul Constanţa un total de 300 de garnituri de tren, dintre care 49 au reprezentat cereale din Ucraina, adică 16,3%.

„Nu există vreo decizie la nivelul CFR Infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanţa care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor româneşti. Există multă emoţie pe subiectul transportului cerealelor şi adesea sunt discutate cifre neadevărate. Pentru că înţeleg îngrijorările fermierilor români, am cerut un raport detaliat, astfel încât să mă asigur că, pe infrastructura feroviară din România, statul nu le pune piedici agricultorilor”, transmite ministrul interimar al Transporturilor pe Facebook.

Miruţă arată că în luna septembrie, au intrat în Portul Constanţa un total de 300 de garnituri de tren, dintre care 49 au reprezentat cereale din Ucraina, adică 16,3%, potrivit News.ro.

„Aceste 49 de trenuri includ şi situaţiile în care cerealelor li s-ar fi schimbat originea prin transbordare pe teritoriul naţional. În lunile precedente, procentajul a fost mult mai mic”, mai afirmă Miruţă.

Ministrul menţionează că la nivelul căii ferate din România nu există, în acest moment, o saturaţie a capacităţii, existând loc pentru o creştere suplimentară a traficului cu aproximativ încă 20%.

„Pentru a-i ajuta pe agricultorii din România care au reclamat o serie de dificultăţi, aşa cum am promis la întâlnirea de luni, astăzi este gata ordinul de ministru prin care punem mai multă ordine în programarea încărcărilor şi descărcărilor. Va fi publicat în transparenţă decizională. Mai multă ordine înseamnă reguli clare şi mai puţine posibilităţi pentru „băgatul în faţă” către Portul Constanţa”, spune Radu Miruţă.

În urmă cu o zi, Miruţă afirma că problemele semnalate de către fermieri cu privire la transportul cerealelor din Portul Constanţa nu ţin de lipsa de capacitate, ci de lipsa programărilor şi a coordonării.

El anunţa că s-a decis emiterea unui ordin de ministru, astfel încât întreaga operaţiune să fie programată şi coordonată, în funcţie de capacitatea vapoarelor din Portul Constanţa.

„Vagoanele de tren şi TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje şi parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înţelegere despre cine iese din coadă şi intră înainte la încărcat”, a transmis Miruţă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
2
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
3
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
punct frontiera sighet ii
CNAIR: Noul pod peste Tisa şi punctul de frontieră Sighetul Marmaţiei II, între România și Ucraina, se deschid joi
drona ruseasca profimedia
Un aparat de zbor neidentificat a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce Ucraina era atacată
Peter Magyar,
Ungaria ridică blocajul în negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE. Două clustere-cheie pot avansa
Ruine
Volodimir Zelenski: De ziua lui Putin, armata Rusiei i-a oferit unul dintre cele mai josnice atacuri şi moartea a 11 ucraineni
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Cum ajunge riscul de război din Marea Neagră în prețul motorinei? Asigurările pot adăuga până la 15 bani pe litru
Recomandările redacţiei
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele pentru stabilirea...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
„Trebuia Camera de Comerț să facă întâlnire în Ferentari?” Florin...
Al Nazare la o masa rotinda
Nazare, înainte de următoarea reuniune ECOFIN: „România are interese...
Ultimele știri
Mai multe țări sunt pregătite să scoată petrol și motorină din rezervele strategice pentru a calma piața carburanților
AfD va cere, printr-o moţiune în parlamentul din Saxonia-Anhalt, încetarea sprijinului german pentru Ucraina
Vastă operaţiune de căutare a unei pume în apropierea aeroportului din Munchen: Animalul e căutat cu elicopter, drone şi agenți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali: „Vom recupera acea...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Imaginile rușinii”: stupoare la retragerea lui Messi! Peste 80.000 de oameni au început să huiduie
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998