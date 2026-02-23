Live TV

Exclusiv Radu Miruță: „Războiul nu mai vine cu rachete balistice, ci vine printr-o ușă foarte toxică”. Ce trebuie să facă România

Data publicării:
campanie dezinformare rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto - Profimedia Images

Radu Miruță a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre dezinformare. Ministrul Apărării este de părere că achiziționarea de armament greu nu este suficientă, întrucât războiul în prezent nu „mai vine cu rachete balistice”, ci „vine de foarte multe ori printr-o ușă foarte toxică, care este cea electronică”. Acesta a declarat că România nu se poate apăra „dacă avem un cadru legal care nu mai este sincronizat” cu pericolele din prezent.

„Mă bucur foarte tare că, dincolo de propaganda asta agresivă a unora din România, care sunt foarte cu ochii spre Federația Rusă, în numere mari, românii consideră că înzestrarea Armatei Române e bine că se face și trebuie să se facă, că pregătirea populației pentru o situație mai puțin plăcută e bine să existe. Nu este suficient să cumpărăm armament greu, nu este suficient să ne pregătim pentru tot felul de scenarii cu mânuirea armamentului, dacă nu reușim un lucru foarte la zi astăzi: să combatem dezinformarea. Războiul, astăzi, nu mai vine cu rachete balistice doar și vine, de foarte multe ori, printr-o ușă foarte toxică, care este cea electronică și care ajunge, cognitiv, să influențeze mase mari care pot strica ordinea”, a explicat ministrul Apărării.

Miruță a vorbit și despre noua lege a apărării naționale: „Nu e un lucru pe care trebuie să-l facă doar Armata Română. Uitați, în aceste zile, este în dezbatere la Parlament noua lege a apărării naționale. Și eu, exemplu personal, am fost atât la Camera Deputaților, cât și la Senat și nu-mi doresc doar să caut o majoritate care să susțină legea asta, ci îmi doresc să fie unanimitate și tocmai de aceea răspund la toate întrebările. Noua lege a apărării naționale ține cont de ce există astăzi ca amenințări existente, inclusiv se definește amenințarea hibridă, inclusiv se vorbește despre dezinformare. Nu ne putem apăra astăzi dacă avem un cadru legal care nu mai este sincronizat cu pericolele de astăzi. Și aceasta este o lege care setează un cadru general, după care urmează o strategie, o pălărie mai mică, prin care, strategic, militarii, izvorând din această lege, își focusează diverse tehnici, tactici de apărare în întreg spectrul, atât, mă rog, luptă umană cu armament greu, cât și pe zona asta de dezinformare”.

„Este un pericol imens, pe care trebuie să-l adresăm frontal, respectând cu sființene libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare a început să fie folosită ca o păcăleală, pentru că libertatea de exprimare este ceva asociat 100% unei persoane. Nu poți invoca libertatea de exprimare în spatele unor servere care sunt controlate cu inteligența artificială și care generează conturi false, care nu aparțin unui om. 

Libertatea de exprimare este sfântă, asociată uman, nu poate fi folosită. Sunt softuri întregi care gestionează coordonat diverse scenarii, care invocă și inundă societatea cu tot felul de mesaje false. De multe ori întreb oameni: «De unde știi asta?» «Mi-a apărut pe telefon». Sigur că e o chestiune cu educația, cu schimbarea gândirii critice. E foarte adevărată, dar, dacă nu le putem face în același timp, trebuie să ne uităm un pic mai atent, că nici codul penal n-a apărut dacă oamenii s-ar fi înțeles, nici poliția civilă n-a apărut dacă oamenii respectau legea. Cu foarte mare atenție, să nu atingem libertatea de exprimare, dar să nu invocăm acolo că nu e vorba de oameni”, a afirmat Radu Miruță.

Citește și:

Evoluția Armatei Române în 4 ani de război la graniță. Radu Miruță: Nu luăm vechituri de la francezi, nu cumpărăm ce aruncă nemții

Radu Miruță: Sunt multe neajunsuri în armată. Nu putem cere performanță, dacă nu le dăm acestor oameni ce au nevoie

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
2
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
3
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Digi Sport
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-23 at 07.24.01
Atac al ucrainenilor în regiunea Belgorod: pagube aduse infrastructurii energetice
militar roman
Radu Miruță, despre militarii voluntari: Cred că va exista interes. E primul an, vedem dacă cei 27.000 de lei sunt destul de atractivi
Radu Miruță.
Radu Miruță, despre scandalul normei de hrană în cazul militarilor: „N-a venit Ilie Bolojan cu această propunere”
Soldați români cu AK-47
Ministrul Apărării, despre pensiile militarilor: „Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, dacă nu avem securitate”
transportoare Piranha 5 Armata Română
Evoluția Armatei Române în 4 ani de război la graniță. Radu Miruță: Nu luăm vechituri de la francezi, nu cumpărăm ce aruncă nemții
Recomandările redacţiei
Merz Macron
Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de...
bani-lei-1536x866
Cresc taxele de școlarizare la universități, din toamnă. Facultatea...
Cuba harta
Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor...
Ultimele știri
Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul era cunoscut pentru spectacole în teatrul de animație
Patru astronauți și un test enorm: care este miza misiunii lunare Artemis II a NASA
Cât de greu își găsesc tinerii un loc de muncă și care sunt absolvenții cu șanse mici de angajare. „Sunt domenii care încet, încet mor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Fanatik.ro
Panică într-un oraș care găzduiește meciuri la Cupa Mondială. Bărbați înarmați au luat cu asalt aeroportul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul Craiovei după victoria de la Slobozia. Ștefan Baiaram, primele detalii
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura: "Sunt pregătit!"
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Mișcare națională pentru creșterea pensiilor. Specialiștii dau pensionarilor nemulțumiți sfaturi gratuit. Unde
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...