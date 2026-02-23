Radu Miruță a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre dezinformare. Ministrul Apărării este de părere că achiziționarea de armament greu nu este suficientă, întrucât războiul în prezent nu „mai vine cu rachete balistice”, ci „vine de foarte multe ori printr-o ușă foarte toxică, care este cea electronică”. Acesta a declarat că România nu se poate apăra „dacă avem un cadru legal care nu mai este sincronizat” cu pericolele din prezent.

„Mă bucur foarte tare că, dincolo de propaganda asta agresivă a unora din România, care sunt foarte cu ochii spre Federația Rusă, în numere mari, românii consideră că înzestrarea Armatei Române e bine că se face și trebuie să se facă, că pregătirea populației pentru o situație mai puțin plăcută e bine să existe. Nu este suficient să cumpărăm armament greu, nu este suficient să ne pregătim pentru tot felul de scenarii cu mânuirea armamentului, dacă nu reușim un lucru foarte la zi astăzi: să combatem dezinformarea. Războiul, astăzi, nu mai vine cu rachete balistice doar și vine, de foarte multe ori, printr-o ușă foarte toxică, care este cea electronică și care ajunge, cognitiv, să influențeze mase mari care pot strica ordinea”, a explicat ministrul Apărării.

Miruță a vorbit și despre noua lege a apărării naționale: „Nu e un lucru pe care trebuie să-l facă doar Armata Română. Uitați, în aceste zile, este în dezbatere la Parlament noua lege a apărării naționale. Și eu, exemplu personal, am fost atât la Camera Deputaților, cât și la Senat și nu-mi doresc doar să caut o majoritate care să susțină legea asta, ci îmi doresc să fie unanimitate și tocmai de aceea răspund la toate întrebările. Noua lege a apărării naționale ține cont de ce există astăzi ca amenințări existente, inclusiv se definește amenințarea hibridă, inclusiv se vorbește despre dezinformare. Nu ne putem apăra astăzi dacă avem un cadru legal care nu mai este sincronizat cu pericolele de astăzi. Și aceasta este o lege care setează un cadru general, după care urmează o strategie, o pălărie mai mică, prin care, strategic, militarii, izvorând din această lege, își focusează diverse tehnici, tactici de apărare în întreg spectrul, atât, mă rog, luptă umană cu armament greu, cât și pe zona asta de dezinformare”.

„Este un pericol imens, pe care trebuie să-l adresăm frontal, respectând cu sființene libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare a început să fie folosită ca o păcăleală, pentru că libertatea de exprimare este ceva asociat 100% unei persoane. Nu poți invoca libertatea de exprimare în spatele unor servere care sunt controlate cu inteligența artificială și care generează conturi false, care nu aparțin unui om.

Libertatea de exprimare este sfântă, asociată uman, nu poate fi folosită. Sunt softuri întregi care gestionează coordonat diverse scenarii, care invocă și inundă societatea cu tot felul de mesaje false. De multe ori întreb oameni: «De unde știi asta?» «Mi-a apărut pe telefon». Sigur că e o chestiune cu educația, cu schimbarea gândirii critice. E foarte adevărată, dar, dacă nu le putem face în același timp, trebuie să ne uităm un pic mai atent, că nici codul penal n-a apărut dacă oamenii s-ar fi înțeles, nici poliția civilă n-a apărut dacă oamenii respectau legea. Cu foarte mare atenție, să nu atingem libertatea de exprimare, dar să nu invocăm acolo că nu e vorba de oameni”, a afirmat Radu Miruță.

Editor : A.M.G.